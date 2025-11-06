LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen

Für Rechts- und Steuerprofis. LexisNexis Österreich hat „Lexis+“ gelauncht, eine direkt in Lexis+ AI integrierte neue KI-Recherche. Der Umstieg von Lexis360 soll folgen.

LexisNexis Österreich gibt den Launch von „Lexis+“ bekannt, der neuen, direkt in Lexis+ AI integrierten Recherchekomponente, die ab sofort für Rechts- und Steuerprofis verfügbar ist, heißt es in einer Aussendung. Ziel sei ein nahtloser Recherche-Workflow ohne Medienbrüche oder Copy-Paste.

Was Lexis+ leisten soll

Mit Lexis+ ist die Rechtsrecherche nun nahtlos in Lexis+ AI integriert, heißt es dazu: Lexis+ AI vereine damit Legal AI und Rechtsrecherche in einer Plattform und biete so einen durchgehenden Workflow. „Wir bringen Harmonie ins Tool-Orchester, und Sie sind der Dirigent“, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich.

Zweitens biete Lexis+ eine verbesserte Suchtechnologie. Diese denkt sozusagen voraus und erstellt gruppierte Literatur-Zusammenstellungen, die viele Recherchefragen bereits vorwegnehmen sollen, um Zeit zu sparen und schneller zur Antwort zu finden.

Drittens finden Nutzer:innen alle Treffer über eine smarte Navigation überall und jederzeit mit einem Klick wieder, heißt es: farbliche Markierungen zeigen, wo die Suchbegriffe im Dokument vorkommen, liefern auf Wunsch eine Vorschau und bieten einen Direktlink zur gewählten Textpassage.

Nach dem Start

Die gewohnten Fachinhalte sowohl von LexisNexis als auch der Lizenzpartner seien vollumfänglich auf Lexis+ abrufbar, ein Umstieg vom Vorgängerprodukt Lexis 360 auf die neue Version soll demnächst möglich sein.

Andreas Geyrecker, Director Product bei LexisNexis Österreich: „Indem wir Workflows zusammenführen, beginnen die Zahnräder ineinander zu greifen und bringen das Mensch-AI-Dreamteam zum Laufen.“

Hunderte österreichische Unternehmen sowie Rechts- und Steuerberatungskanzleien arbeiten laut den Angaben bereits mit der Plattform Lexis+ AI, die innerhalb einer einzelnen Plattform neben fortschrittlichen AI-Funktionalitäten nun auch auf Recherche zugreifen können, so LexisNexis Österreich. Fachinformationsanbieter LexisNexis mit HQ in New York gehört zur britischen RELX-Gruppe (früher Reed Elsevier).