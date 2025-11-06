Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Berlin. Peter Schwark übernimmt die Position des Sprechers beim Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA), gegründet von der Deutschen Bank.

Peter Schwark übernimmt die Position des Sprechers beim Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA) – in dieser Funktion soll der Volkswirt die inhaltliche und kommunikative Ausrichtung des Instituts mitgestalten, heißt es in einer Aussendung. Das DIA positioniert sich als „Denkfabrik zur Altersvorsorge in Deutschland“ und fokussiert auf Forschung und Öffentlichkeitskommunikation zu Fragen der Rente, betrieblichen und privaten Vorsorge sowie Demographie; zu den weiteren Gesellschaftern der Deutsche Bank-Gründung zählen unter anderem die DWS-Gruppe und die Zurich-Gruppe.

Soziale Sicherung als Schwerpunkt

Schwark verfügt laut Aussendung über Leitungserfahrung in Verbänden und Unternehmen sowie Expertise in den Bereichen Altersvorsorge, soziale Sicherung und Kapitalanlage. Parallel zur Tätigkeit als DIA-Sprecher ist Schwark in leitender Position bei einem Software- und Beratungsunternehmen tätig (Anm.d.Red: die teckpro AG / MB Management Beratung Kaiserslautern, spezialisiert auf Beratung von Finanzunternehmen in IT-, regulatorischen, Steuer- und Sozialversicherungsfragen).

Iradj Memar-Khasse, Geschäftsführer des DIA, ist sicher, man gewinne mit Schwark eine erfahrene Stimme für Fragen der Altersvorsorge. Schwark selbst betont die Aktualität seiner neuen Aufgabe: Die Frage, wie Menschen trotz demografischen Wandels im Alter versorgt bleiben können, sei eines der dringendsten Probleme der Zeit.