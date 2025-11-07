 Open menu
Recht, Tools

6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt

Nationalratssaal ©Parlamentsdirektion / Hertha Hurnaus

Parlament. Österreich gibt gesetzlich grünes Licht für die Vernetzung von sechs wichtigen EU-Datenbanken zur Sicherheit, von Schengen-SIS bis zum neue Reise-Genehmigungssystem ETIAS.

Der Innenausschuss des Nationalrats hat jetzt sowohl das neue Europäische Reiseinformationssystem wie auch die Vernetzung von Sicherheitsdatenbanken genehmigt, berichtet die Parlamentskorrespondenz.

Die Aufgaben

Mit dem Zweiten EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz will die Bundesregierung unionsrechtliche Vorgaben zur Herstellung der Interoperabilität zwischen europäischen Informationssystemen sowie zur Einrichtung des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) in nationales Recht umsetzen.

Der Innenausschuss gab mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Grünen mehrheitlich grünes Licht für das Gesetzespaket, das laut Regierungsvorlage der Stärkung der inneren Sicherheit, der Verhinderung illegaler Einwanderung, der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität sowie dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dienen soll. Der FPÖ missfällt, dass Österreich innenpolitische Kompetenzen an die EU abgebe.

Einhellige Zustimmung fand außerdem ein Entschließungsantrag der Grünen, in dem sie die Ausarbeitung einer nationalen Drohnenschutz-Strategie fordern. Sämtliche andere Oppositionsanliegen wurden hingegen mit den Stimmen der Koalitionsparteien vertagt. So sprechen sich die Freiheitlichen für ein Ende des „Sparkurses“ bei der Polizei aus sowie für konsequente Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, unbefristete nationale Grenzkontrollen und gegen die EU-Chatkontrolle. Die Grünen fordern zudem einen Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.

Vernetzung von EU-Datenbanken

Mit dem neuen Reiseinformationssystem sollen Informationslücken bei visumsfreien Einreisen geschlossen werden, indem Daten von Drittstaatsangehörigen bereits vor der Einreise automatisiert mit bestehenden Sicherheitsdatenbanken abgeglichen werden. In Österreich soll dafür eine nationale ETIAS-Stelle im Innenministerium eingerichtet werden.

Parallel dazu will die Regierung die EU-Verordnungen zur Interoperabilität europäischer Informationssysteme umsetzen, die eine Vernetzung

  • des Schengener Informationssystems (SIS),
  • des Visa-Informationssystems (VIS),
  • der Eurodac-Datenbank (Fingerabdruck-Identifizierungssystem für Asyl- und Migrationsverfahren),
  • des Einreise-/Ausreisesystems (EES),
  • des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS)
  • sowie des Strafregisterinformationssystems für Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN)

über gemeinsame technische Komponenten vorsehen:

  • das Europäische Suchportal (ESP),
  • den gemeinsamen biometrischen Abgleichdienst (sBMS),
  • das gemeinsame Identitätsdaten-Repository (CIR)
  • und den Mehrfach-Identitäts-Detektor (MID).

Diese sollen eine schnellere und verlässlichere Identifizierung von Personen ermöglichen und Identitätsbetrug verhindern. Zudem ist vorgesehen, dass die Visumpflicht für visumbefreite Drittstaatsangehörige, die in Österreich als Saisonarbeitskräfte bis zu 90 Tage tätig sind, entfällt.

„Datenaustausch wichtig für die Sicherheit“

Es handle sich um eine höchst notwendige Maßnahme, sagte Innenminister Gerhard Karner. Der Datenaustausch sei wichtig für die Erhöhung der Sicherheit im Schengenraum und zur Verhinderung illegaler Migration sowie terroristischer und sonstiger schwerer Straftaten.

Auch ÖVP-Mandatar Wolfgang Gerstl meinte, dass die Umsetzung wesentlich zur Sicherheit der europäischen Mitgliedstaaten beitrage, da bereits im Vorfeld der Einreise Genehmigungen beantragt und Datenbanken abgefragt werden müssen. Das Ziel, die innere Sicherheit durch polizeiliche Zusammenarbeit zu stärken, Kriminalität und vor allem Terrorismus zu bekämpfen sowie irreguläre Einwanderung möglichst zu verhindern, hob Maximilian Köllner (SPÖ) hervor.

Was die Opposition sagt

Die Grünen teilten die Einschätzung der Regierungsparteien. Es sei ein wichtiger, sinnvoller und notwendiger Schritt, das Gesetz zu beschließen, meinte Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Kriminalität könne nur gemeinsam verhindert werden.

Missfallen äußerte hingegen die FPÖ. Da die Visumspflicht für Saisonniers aus Drittstaaten entfalle, gebe Österreich seine Kompetenzen zur Visaprüfung ab, kritisierte Gernot Darmann (FPÖ). Eine wesentliche innenpolitische Kompetenz werde somit abgetreten. Außerdem sei aufgrund der seiner Meinung nach unkonkret gehaltenen Möglichkeit, in besonderen Fällen Reisegenehmigungen aus „humanitären Gründen“ zu erteilen, illegale Migration zu befürchten.

Sein FPÖ-Fraktionskollege Michael Schilchegger erfuhr auf Nachfrage vom Innenminister, das zu diesen Gründen etwa Notfälle, Krankenhausaufenthalte, Todesfälle oder Begräbnisse zählen. Zu Markus Leinfellner (ebenfalls FPÖ) sagte Karner, dass die technische Zuständigkeit bei ETIAS liege, behördlich aber nationalstaatlich zu entscheiden sei.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Einladung zur Kinopremiere: LexCon 7 in Salzburg und Graz
  2. Umweltnovelle mit neuen Regeln für NGOs bei Abfallbehandlung und Industrie
  3. Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar
  4. Vergabeverfahren: Das sind die neuen, tieferen EU-Schwellenwerte

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

EU-Förderung für Patent- und Markenanmeldungen läuft wieder

Family Offices Forum: Trends am Immobilien- und Kapitalmarkt

Warum Unternehmen Beschäftigte 50+ brauchen, aber nicht suchen

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Neu in Finanz:

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Neu in Recht:

6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt

Rheinmetall errichtet Munitionsfabrik um 500 Mio. Euro mit Wolf Theiss

Alpla kauft Produktionsanlagen von Energoplast mit CMS

LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen

Gaming-Milliardendeal: Tipico geht an Betclic mit Brandl Talos und Latham

Neu in Steuer:

Fachbuch: So werden Investitionen in KI richtig bilanziert

Erhöhter Investitionsfreibetrag: So nützen sie jetzt den Steuervorteil

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

AI Tools rechtssicher handhaben: Kurs für Steuerkanzleien

Neu in Bildung/Uni:

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Neu in Personalia:

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt

Fachbuch: So werden Investitionen in KI richtig bilanziert

Proaktive Information: Was Behörden von sich aus veröffentlichen müssen

LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen