Alpla kauft Produktionsanlagen von Energoplast mit CMS

Serbien/Österreich. CMS berät Verpackungshersteller Alpla beim strategischen Erwerb von Produktionsanlagen von Energoplast in Belgrad.

CMS berät die ALPLA Group beim strategischen Erwerb der Verschlussproduktionsanlagen des serbischen Herstellers Energoplast in Belgrad, um Alplas Kapazitäten in der Kompressions- und Spritzgussproduktion sowie die Position im Bereich Getränkebehälter in Südosteuropa zu stärken, heißt es in einer Aussendung.

Die Strategie

Im Rahmen der Transaktion, die nach behördlichen Genehmigungen am 1. November 2025 vollzogen wurde, werden die Anlagen von Energoplast einschließlich Produktionslinien, Personal und bestehender Geschäftsbeziehungen auf Alpla übertragen, was die Lieferkontinuität für Kunden in Serbien und den Nachbarländern gewährleiste, wie es heißt. Der Erwerb erweitere Alplas Präsenz in der Formpress- und Spritzgusssegment und ergänze das Produktportfolio in Südosteuropa.

Das Transactions-Team von CMS wird von Partner Alexander Rakosi (CMS Austria) geleitet; zum Kernteam gehören weiters Lisa Oberlechner und Dieter Zandler (alle CMS Austria, Corporate/M&A) sowie Ivan Gazdić, Marija Tešić, Teodora Vujošević und Srđan Janković (alle CMS Serbia). Florian Mayer und Anna Hiegelsperger leisteten zusätzliche Unterstützung.

