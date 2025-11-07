Fachbuch: So werden Investitionen in KI richtig bilanziert

Wien. Viel Geld fließt in Künstliche Intelligenz (KI). Eine Neuerscheinung beleuchtet die Bilanzierung der Produkte und Lösungen – und die Steuerseite.

Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Vormarsch, so eine Aussendung des Linde Verlags: Unternehmen investieren immer größere Summen in die Entwicklung und Implementierung von KI und erhoffen sich dadurch Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in ihrem Geschäftsbetrieb. Studien zeigen sowohl Produktivitätsgewinne wie auch teilweise schon sehr hohe Bewertungen, die Ängste vor einer KI-Bubble schüren.

Doch auch wenn der Erfolg eines Investments nicht immer klar ist, am Ende ist gemäß einem alten Sprichwort eines sicher: Die Steuer. Die Neuerscheinung wirft nun einen Blick auf die harten Zahlen hinter der KI. Der Autor ist vom Fach, womit weder Hardware noch Software gemeint ist: Dr. Sebastian Gensluckner ist Mitarbeiter der Abteilung für Einkommen- und Körperschaftsteuer im Bundesministerium für Finanzen (BMF) und war zuvor Universitätsassistent am Institut für Finanzrecht der Uni Wien. Der Titel „Bilanzierung von Künstlicher Intelligenz“ ist Teil der Schriftenreihe zum Konzern- und Unternehmenssteuerrecht.

Ein immer wichtigeres Thema

80% der im ATX gelisteten Unternehmen erwähnen künstliche Intelligenz bereits in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2023, heißt es dazu. Dies werfe die Frage auf, wie sich Investitionen in KI sowie die Produkte und technischen Lösungen, die daraus resultieren, in den Bilanzen von Unternehmen niederschlagen.

Im Mittelpunkt des Buches steht die Abbildung von KI in der UGB- und Steuerbilanz sowie nach IFRS. Es sei damit das erste Werk im deutschsprachigen Raum, das sich umfassend mit bilanzrechtlichen Fragen rund um KI beschäftigt und die Bilanzierung von KI nach österreichischem Recht gesamthaft darstellt.

Steuerliche Gewinnermittlung und IFRS

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der steuerlichen Gewinnermittlung, die zwangsläufig auch eine intensivere Auseinandersetzung mit der Bilanzierung nach dem UGB verlangt.

Da KI-Lösungen oftmals von international agierenden Konzernen angeboten werden, umfasst das Werk zur Abrundung auch ein ausführliches Kapitel zur Bilanzierung von KI nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS).