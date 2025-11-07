 Open menu
Rheinmetall errichtet Munitionsfabrik um 500 Mio. Euro mit Wolf Theiss

©ejn

Rüstung & Anwälte. Wolf Theiss Rumänien hat Rüstungskonzern Rheinmetall bei der Errichtung einer neuen Munitionsfabrik als Joint Venture beraten.

Konkret berät das Bukarester Büro der Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss den deutschen Rheinmetall-Konzern bei einen Joint Venture mit dem rumänischen Rüstungshersteller Pirochim Victoria S.A. zur Errichtung einer „State-of-the-art“ Munitionsfabrik in der Region Brașov, wie es in einer Aussendung heißt.

Aufrüstung für die Ostflanke

Der Munitionsbedarf in Europa ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine bekanntlich stark gestiegen, seither hat die EU sich der Aufrüstung verschrieben.

Die Unterzeichnung des Joint Ventures fand laut den Angaben am 3. November 2025 unter Beteiligung des Top-Managements von Rheinmetall und des rumänischen Premierministers statt. Das 500 Millionen Euro große Projekt werde die europäische Kapazität zur Munitionsherstellung signifikant erhöhen und die Ostflanke der NATO stärken, heißt es.

Der Plan und das Team

Der Baustart für das Werk soll 2026 erfolgen, die Produktion innerhalb von zwei Jahren anlaufen. Rund 700 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Rheinmetall wurde bei dem Deal von Wolf Theiss Partner Bryan Jardine und Counsel Cornelia Postelnicu beraten (Corporate- und Regulierungsthemen); Partner Anca Jurcovan beriet zu FDI- und Wettbewerbsrechtsfragen.

