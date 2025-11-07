 Open menu
Bildung & Uni, Nova, Tools

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Römerstraßen ©Itiner-e licensed under CC BY 4.0

Antike Infrastruktur. Das Online-Portal Itiner-e erstellt eine Karte des Straßennetzes im Römischen Reich. Ein Update erhöht die Gesamtlänge auf 300.000 km.

Ein internationales Forschungsteam hat unter anderem auf Basis von Satellitenbildern die mit Abstand umfangreichste Karte des Straßennetzes im Römischen Reich erstellt, berichtet das IT-Informationsportal heise.

Unter dem Namen Itiner-e trägt ein internationales Forschungsteam bereits seit Jahren die Daten zu den Römerstraßen zusammen und erstellt damit eine für die Öffentlichkeit online einsehbare Landkarte – sozusagen das Google Maps des Imperium Romanum (übrigens auch in 3D; beim Ziehen die Maustaste gedrückt halten, um den Blickwinkel zu verstellen).

Auf unserem Bild ist ein Teil Zentraleuropas zu sehen, mit Vindobona und Carnuntum – damals die wichtigere Stadt – rechts oben als Endpunkt des Streckennetzes am Donau-Limes (Itiner-e: the digital atlas of ancient roads © 2024 by Brughmans, Pažout, de Soto and Bjerregaard Vahlstrup, licensed under CC BY 4.0).

Viel länger als gedacht

Das jüngste Update hat nun einen Meilenstein erreicht: Die Länge der darin zusammengetragenen Straßen wurde auf 299.000 km fast verdoppelt, so heise. Gleichzeitig wurde auch die Detailtiefe stark verbessert. Allerdings ist die Zuverlässigkeit der Karte je nach Region unterschiedlich hoch ausgeprägt: Während in manchen Gegenden Gewissheit herrscht (weil die heutigen Straßen dem antiken Verlauf folgen), ist beispielsweise in Wüstengebieten die Streckenführung oft nicht eindeutig, teilweise auch hypothetisch. Dennoch ist das Gesamtergebnis bereits beachtlich.

Das Forschungsprojekt Itiner-e soll dazu dienen, die Funktion der Verkehrswege für die antike Welt besser zu verstehen. So ist inzwischen klar, dass die Gesamtlänge der Römerstraßen bisher bei weitem unterschätzt wurde, heißt es dazu. Dargestellt wird in der Karte übrigens das Reichsgebiet zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung etwa im Jahr 150 – ein gewaltiges Gebiet, in dem die Römerstraßen vom heutigen Schottland bis an den Sudan reichten.

Die Funktionsweise

Die römischen Verkehrswege hatten neben dem Handel vor allem militärische Bedeutung, ihre Streckenführung bestimmte noch bis weit ins Mittelalter hinein die Aufmarschrouten von Armeen mit, weil über sie viel schnellere Truppenbewegungen möglich waren.

Viele Routen können heute noch besichtigt werden, etwa die bekannte Via Appia bei Rom. Allerdings hatten natürlich nicht alle Römerstraßen den Rang der Via Appia – die Forschenden von Itiner-e unterscheiden zwischen einem primärem und einem sekundärem Straßennetz u.v.m.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Das Römische Reich wirkt bis heute Extrajournal.net

Weitere Meldungen:

  1. Müllentsorgung: Saxinger berät bei Vergabeverfahren in Oberösterreich
  2. Weshalb Drohnen über Staudämmen und Bahnschienen kreisen
  3. 100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI
  4. Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

EU-Förderung für Patent- und Markenanmeldungen läuft wieder

Family Offices Forum: Trends am Immobilien- und Kapitalmarkt

Warum Unternehmen Beschäftigte 50+ brauchen, aber nicht suchen

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Neu in Finanz:

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Neu in Recht:

6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt

Rheinmetall errichtet Munitionsfabrik um 500 Mio. Euro mit Wolf Theiss

Alpla kauft Produktionsanlagen von Energoplast mit CMS

LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen

Gaming-Milliardendeal: Tipico geht an Betclic mit Brandl Talos und Latham

Neu in Steuer:

Fachbuch: So werden Investitionen in KI richtig bilanziert

Erhöhter Investitionsfreibetrag: So nützen sie jetzt den Steuervorteil

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

AI Tools rechtssicher handhaben: Kurs für Steuerkanzleien

Neu in Bildung/Uni:

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Neu in Personalia:

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt

Fachbuch: So werden Investitionen in KI richtig bilanziert

Proaktive Information: Was Behörden von sich aus veröffentlichen müssen

LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen