Raiffeisen Rhein-Main steigt bei Schwarzmayr ein mit PHH

Traktoren, Ernte, Landwirtschaft. Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main steigt bei der österreichischen Schwarzmayr Landtechnik ein. KPMG, PHH, Rödl u.a. waren aktiv.

Die Anwaltskanzlei PHH Rechtsanwält:innen hat die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) und deren Tochtergesellschaft agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH beim Zusammenschluss mit der österreichischen Schwarzmayr Landtechnik GmbH (SLT) rechtlich begleitet.

SLT und agxor, eine 100%-Tochter der RWZ vollzogen den Zusammengang durch Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, wie es in einer Aussendung von SLT heißt. Durch den Zusammenschluss entstehe ein schlagkräftiges Unternehmen, das die Stärken beider Partner bündele und die Marktposition in Österreich und Deutschland weiter ausbauen werde. Gemeinsam hat man demnach rund 150 Beschäftigte an sieben österreichischen Standorten und erziele rund 80 Mio. Euro Umsatz; es entstehe ein flächendeckendes Netzwerk an Kompetenzzentren für Traktoren, Erntetechnik und andere landwirtschaftliche Geräte.

Die Transaktion

Die deutsche Raiffeisen Waren-Zentrale hat im Zuge der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Anteile von einer an Schwarzmayr beteiligten Tiroler Investorengruppe übernommen und dafür ihre Tochtergesellschaft agxor (drei österreichische Standorte) bei Schwarzmayr eingebracht. Das Gemeinschaftsunternehmen firmiert weiterhin unter Schwarzmayr Landtechnik GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter bleibt laut den Angaben Robert Schwarzmayr.

Die Beratungsteams

Das PHH M&A Team für Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main stand unter der Leitung von Rainer Kaspar (Partner) und Matthias Fucik (Counsel). PHH übernahm laut den Angaben die rechtliche Due Diligence, beriet zur Transaktionsstruktur und entwarf und verhandelte die wesentlichen Transaktionsverträge, darunter eine Rahmenvereinbarung und zwei Syndikatsverträge.

Für den Bereich Financial und Tax war Rödl & Partner verantwortlich.

Schwarzmayr Landtechnik wurde durch Puttinger Vogl & Partner unter der Federführung von Moritz Salzgeber beraten.

KPMG war als Financial- und Tax-Berater auf Seiten von Schwarzmayr tätig.