App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

Steuer-Tools. Eine Tax Tech-App von RelaxTax und Linde Digital soll bei der Arbeitnehmerveranlagung helfen. Eingereicht wird vom Bilanzbuchhalter.

Über 5,1 Millionen Arbeitnehmerveranlagungen bearbeitet das Finanzamt pro Jahr. Rund ein Drittel davon erfolgt antraglos. In diesen Fällen verzichten die Steuerzahler darauf, Ansprüche geltend zu machen und nehmen dadurch in Kauf, eine geringere Rückzahlung zu erhalten.

„Es zahlt sich wortwörtlich aus, selbst den Steuerausgleich zu machen. Hürden wie fehlendes Know-how und schwer verständliches Amtsdeutsch halten jedoch viele Österreicher davon ab“, so Dominik Sprenger, Bilanzbuchhalter und CEO von RelaxTax.

Die zu Linde Digital gehörende Steuer-App will diese Hürden aus dem Weg räumen. Dabei müssen die User die Arbeitnehmerveranlagung laut einer Aussendung nicht mehr selbst beim Finanzamt einreichen. Dies macht demnach RelaxTax als Bilanzbuchhalter-Gesellschaft.

Sogenannter „Botendienst“

Prinzipiell müssen Steuerzahler in Österreich selbst die Arbeitnehmerveranlagung (ANV), umgangssprachlich auch Steuerausgleich genannt, vornehmen. Konkret geht es hier um das Formular L13, das online oder postalisch an das Finanzamt übermittelt werden kann.

Die vermeintlich einzige Ausnahme bilden Steuerberater. Sie sind befugt, die Arbeitnehmerveranlagung im Namen ihrer Kunden einzureichen. Weniger bekannt ist, dass auch Bilanzbuchhalter diesen Service anbieten dürfen, so Sprenger.

„Wir sprechen hier vom sogenannten Botendienst, der Bilanzbuchhaltern in Österreich offensteht. Genau diese Dienstleistung bieten wir mit RelaxTax an. Für Steuerzahler ist das vor allem aus Kostengründen interessant. Eigens eine Steuerberatung für die Arbeitnehmerveranlagung in Anspruch zu nehmen, rentiert sich für sie oftmals nicht, weil das fällige Honorar die Rückzahlung beträchtlich schmälert“, so Sprenger.

Ausfüllen per Fragebogen

User wählen in der App einen sogenannten „Steuer-Buddy“, gehen mit ihm die getätigten Ausgaben sowie mögliche Absetzmöglichkeiten des vorangegangenen Jahres durch und füllen anhand dieser Informationen einen Fragebogen aus.

Daraus erstellt RelaxTax den Steuerausgleich, der ans Finanzamt übermittelt wird. Die App informiert dabei auch über die voraussichtliche Höhe der Rückzahlung, heißt es.

Das Service kostet laut Anbieter 39,99 Euro für das Standard-Paket pro Steuerjahr und 149,99 Euro für das sogenannte Premium-Paket pro Steuerjahr, welches unter anderem ein 30-minütiges Beratungsgespräch via Video-Call inkludiert.