BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

Steuerberater & Wirtschaftsprüfer. Mit 2026 schließt sich Gerstgrasser in Schlins dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO Austria an.

Mit 2026 schließt sich die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH in Schlins (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO an, so eine Aussendung. „Die etablierte regionale BDO Expertise im Bereich Corporate Finance sowie die gerade im Aufbau befindliche Wirtschaftsprüfung ergänzen unsere bisherigen Beratungsschwerpunkte ideal, sodass wir unseren Kund:innen noch mehr Leistungen direkt vor Ort anbieten können“, wird Christian Gerstgrasser zitiert, der mit dem Zusammenschluss Partner bei BDO wird. Ansonsten ändere sich „für unsere Kund:innen selbstverständlich nichts: Wir sind wie gewohnt für Sie da“.

Gemeinsam 50 Steuerprofis

Die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH ist im Bereich Steuerberatung, Personalverrechnung und Buchhaltung für KMU tätig sowie auch Unternehmensberatung mit Fokus auf IT und digitalen Dienstleistungen. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Christian und seinem Team zu einem der größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Vorarlberg mit rund 50 Mitarbeiter:innen und zwei Standorten zu werden“, so Michael Grahammer, BDO Partner und Standortleiter in Lustenau.