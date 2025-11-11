Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Wien. Von 17. bis 21.11.2025 findet die „Fintech Week“ statt. Binder Grösswang und Cerha Hempel sind dabei präsent.

Die Fintech Week 2025 wird von Fintech Austria, der Wirtschaftsagentur Wien und dem Bankenverband organisiert, verschiedene Finanzunternehmen, Universitäten und Wirtschaftskanzleien bzw. Berater, die FMA u.a. machen mit. Geplant sind von 17. bis 21. November neben dem Opening und dem „Mastercard Run“ (30 Minuten um die Ringstraße, dann ein Vortrag über das Startup-Programm „StartPath“) u.a. folgende Events:

Financializing Energy: Bitcoin Collateral and Tokenized Infrastructure Solutions

4. Digital Assets Rechtstagung

FMA FinTech Day

Die nächste Welle – KI & DLT

From East to West: Global Perspectives on Stablecoins and Digital Finance

Innovation im Finanzsektor – Trends, Chancen und Strategien

Scalable Capital and Deutsche Bank

Dabei steht „From East to West“ unter der Flagge von Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel (auch in CEE präsent), während „Innovation im Finanzsektor“ bei Binder Grösswang stattfindet.

Innovation und Recht

Bei letzterem Event sprechen im Rahmen einer Podiumsdiskussion Curt Chadha (Head of Strategy & Innovation, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien), Benedict Hruby (Head of Unit Legal Matters of the Capital Market & FinTech, BMF), Miyu Lee, Chief Legal Officer & General Counsel, Mondu) sowie Oswald Salcher, Region Manager DACH, Slowakei und Slowenien bei Trade Republic.