OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Wien. Der ehemalige OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel.

Hon.-Prof. Dr. Georg Nowotny, vormals Senatspräsident des Obersten Gerichtshofs (OGH), steht künftig der Rechtsanwaltskanzlei Cerha Hempel und ihren Klienten als Of Counsel zur Seite, so die Wiener Wirtschaftskanzlei in einer Aussendung.

Ein Of Counsel ist ein permanent bei einer Kanzlei aktiver und meist sehr erfahrener bzw. spezialisierter Jurist, der aber nicht Teil der Kanzlei-Hierarchie ist – weder angestellter Anwalt noch Partner.

Die Laufbahn

Nowotnys juristische Laufbahn reicht vom Handelsgericht Wien über das Oberlandesgericht Wien bis zum Obersten Gerichtshof. Am OGH war er jahrelang im Fachsenat für Gesellschaftsrecht (6. Senat) und zuletzt als Senatspräsident tätig, bis er mit Ablauf des 31.07.2025 in den Ruhestand getreten ist. Mit 1. Dezember 2025 werde Prof. Nowotny nun als Of Counsel bei Cerha Hempel tätig.

Prof. Nowotny ist Honorarprofessor am Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Wien und Autor zahlreicher Publikationen in seinen Spezialgebieten Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht, Privatstiftungsrecht, Firmenbuchrecht, Umgründungsrecht, Erbrecht und Zivilprozessrecht.

Das Statement

„Wir freuen uns außerordentlich und empfinden es als Auszeichnung für Cerha Hempel, dass uns ein hervorragender Experte wie Georg Nowotny in zentralen Bereichen unserer Fachkompetenz verstärkt und uns künftig in unserer Tätigkeit für unsere Klienten zur Seite steht“, so Heinrich Foglar-Deinhardstein, Gesellschaftsrechts-Partner der Kanzlei.