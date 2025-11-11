 Open menu
Bildung & Uni, Personalia, Recht

OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Georg Nowotny ©Cerha Hempel / Stefan Reichmann

Wien. Der ehemalige OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel.

Hon.-Prof. Dr. Georg Nowotny, vormals Senatspräsident des Obersten Gerichtshofs (OGH), steht künftig der Rechtsanwaltskanzlei Cerha Hempel und ihren Klienten als Of Counsel zur Seite, so die Wiener Wirtschaftskanzlei in einer Aussendung.

Ein Of Counsel ist ein permanent bei einer Kanzlei aktiver und meist sehr erfahrener bzw. spezialisierter Jurist, der aber nicht Teil der Kanzlei-Hierarchie ist – weder angestellter Anwalt noch Partner.

Die Laufbahn

Nowotnys juristische Laufbahn reicht vom Handelsgericht Wien über das Oberlandesgericht Wien bis zum Obersten Gerichtshof. Am OGH war er jahrelang im Fachsenat für Gesellschaftsrecht (6. Senat) und zuletzt als Senatspräsident tätig, bis er mit Ablauf des 31.07.2025 in den Ruhestand getreten ist. Mit 1. Dezember 2025 werde Prof. Nowotny nun als Of Counsel bei Cerha Hempel tätig.

Prof. Nowotny ist Honorarprofessor am Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Wien und Autor zahlreicher Publikationen in seinen Spezialgebieten Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht, Privatstiftungsrecht, Firmenbuchrecht, Umgründungsrecht, Erbrecht und Zivilprozessrecht.

Das Statement

„Wir freuen uns außerordentlich und empfinden es als Auszeichnung für Cerha Hempel, dass uns ein hervorragender Experte wie Georg Nowotny in zentralen Bereichen unserer Fachkompetenz verstärkt und uns künftig in unserer Tätigkeit für unsere Klienten zur Seite steht“, so Heinrich Foglar-Deinhardstein, Gesellschaftsrechts-Partner der Kanzlei.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. OMV AG holt sich eine frische Milliarde: Die Kanzleien
  2. Raiffeisen Rhein-Main steigt bei Schwarzmayr ein mit PHH
  3. Rheinmetall errichtet Munitionsfabrik um 500 Mio. Euro mit Wolf Theiss
  4. Proaktive Information: Was Behörden von sich aus veröffentlichen müssen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Österreichs Pleitewelle türmt sich nicht mehr so schnell auf

EU-Förderung für Patent- und Markenanmeldungen läuft wieder

Family Offices Forum: Trends am Immobilien- und Kapitalmarkt

Warum Unternehmen Beschäftigte 50+ brauchen, aber nicht suchen

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

Neu in Finanz:

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neu in Recht:

OMV AG holt sich eine frische Milliarde: Die Kanzleien

OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Verbrechensopferhilfe Weißer Ring erhält neue Geschäftsführung

Raiffeisen Rhein-Main steigt bei Schwarzmayr ein mit PHH

Der neue Mietendeckel erreicht den Nationalrat

Neu in Steuer:

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

SteuerExpress: Die Umsatzsteuer bei Influencern, die Abgabenhinterziehung trotz Steuervorteil und mehr

Fachbuch: So werden Investitionen in KI richtig bilanziert

Erhöhter Investitionsfreibetrag: So nützen sie jetzt den Steuervorteil

Neu in Bildung/Uni:

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Neu in Personalia:

OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Verbrechensopferhilfe Weißer Ring erhält neue Geschäftsführung

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

SteuerExpress: Die Umsatzsteuer bei Influencern, die Abgabenhinterziehung trotz Steuervorteil und mehr

Lexis+ AI vereint Legal AI, General AI & Recherche

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt