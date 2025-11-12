Beim Recruiting ist Österreich jetzt ein Arbeitgebermarkt, so PwC

Jobs & Gehaltsforderungen. 75 % der Österreicher sehen sich in ihrem Job zukunftsfit, KI hin oder her. Beim Gehalt ist man aber jetzt bescheidener, die Wechselbereitschaft sinkt.

Trotz anhaltender Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt durch eine positive Grundstimmung und Optimismus geprägt: 75% der Österreicher:innen sind davon überzeugt, dass mindestens die Hälfte ihrer aktuellen Fähigkeiten auch zukünftig im Job gefragt sein wird, so eine Aussendung von PwC.

Künstliche Intelligenz (KI) sieht man hierzulande nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung, die bereits von jedem fünften Arbeitnehmenden genutzt wird, heißt es im aktuellen „Hopes and Fears Global Workforce Survey 2025“ von PwC. Bei dieser internationalen Umfrage wurden laut den Angaben weltweit rund 50.000 unselbständig Beschäftigte befragt, davon 850 in Österreich.

In angespannter Wirtschaftslage ist Resilienz gefragt

„Die angespannte Wirtschaftslage stellt die Fähigkeiten der Beschäftigten auf die Probe: Gefragt sind nicht nur Fachwissen, sondern vor allem auch Resilienz, Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Unternehmen stehen daher in der Verantwortung, diesen Wandel aktiv zu gestalten und die Zuversicht ihrer Mitarbeitenden weiterhin zu fördern“, so Sophie Landsteiner, Workforce Transformation Lead bei PwC Österreich: „Wenn technologische Veränderungen Berufsinhalte schnell verschieben, wird kontinuierliches Lernen zur Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit.“

Jobsicherheit wichtiger als Karriereaufstieg

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen demnach:

Für die Beschäftigten in Österreich steht Jobsicherheit an erster Stelle. 82% der Befragten nennen einen sicheren Arbeitsplatz als wichtigsten Faktor für einen guten Job – noch vor einem hohen Gehalt oder schnellen Karriereschritten.

Direkt dahinter folgen die Übereinstimmung mit den eigenen Werten (79%) und

ein gutes Verhältnis zu Kolleg:innen (76%).

Materielle und soziale Sicherheit seien somit die zentralen Bedürfnisse der Arbeitnehmenden, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Dieses starke Grundbedürfnis wirkt sich auch auf das Verhalten am Arbeitsmarkt aus. Die Bereitschaft, Risiken einzugehen oder einen neuen Karriereschritt zu wagen, ist aktuell niedrig. Auch Themen wie Gehaltserhöhungen und Beförderungen treten zunehmend in den Hintergrund:

Lediglich 27% der Arbeitnehmenden wollen im kommenden Jahr aktiv eine Gehaltserhöhung ansprechen (2024: 38%),

19% denken über eine Beförderung nach (2024: 27%) und

ebenfalls 19% ziehen einen Jobwechsel in Betracht (2024: 27%).

Gleichzeitig bereitet ihre finanzielle Lage vielen Kopfzerbrechen: Nur noch 38% können ihre laufenden Kosten decken und zugleich sparen oder sich Extras wie Urlaubsreisen leisten. Das zeigt einen spürbaren Wohlstandsverlust gegenüber dem Vorjahr (44%).

Im internationalen Vergleich zeigt sich die schwierige Lage hierzulande besonders deutlich: 28% der Befragten in Österreich haben im vergangenen Jahr eine Gehaltserhöhung erhalten und weniger als jede:r Zehnte (7%) wurde befördert, während diese Werte im Vergleich weltweit bei 43% bzw. 17% liegen.

„Der Arbeitsmarkt befindet sich in einer Phase der Neujustierung. Nach Jahren, in denen Arbeitnehmende eine starke Verhandlungsposition hatten, sind nun vielfach wieder die Arbeitgeber am Zug. Entsprechend zurückhaltend werden derzeit Forderungen gestellt: Viele Beschäftigte wissen, dass die wirtschaftliche Lage nur begrenzten Spielraum lässt, und passen sich an“, so Landsteiner.

Junge Generationen häufiger erschöpft und überfordert

Während die Generation Z (18 – 28 Jahre) zwar eine hohe allgemeine Jobzufriedenheit angibt (76%), treten Gefühle wie Erschöpfung (54%), Langeweile (27%) und Überforderung (28%) deutlich häufiger auf als bei älteren Altersgruppen. Auch unter den Millennials (29 – 44 Jahre) ist der Anteil derjenigen, die sich im Job auch einmal wütend fühlen, mit 37% am höchsten.

Ein ganz anders Bild zeige sich bei den älteren Generationen, die sich besonders durch eine bemerkenswerte Resilienz auszeichnen. 80% der Baby Boomer (61 – 79 Jahre) sind in ihrem Job zufrieden und liegen damit deutlich über den Durchschnitt von 71%.

Ein entscheidender Faktor sei ihre Offenheit für Weiterentwicklung und neue Technologien, eine Stärke, die am Arbeitsmarkt häufig übersehen wird: 48% haben in den vergangenen zwölf Monaten zusätzliche Fähigkeiten erworben, die ihre Karriere fördern.

Der KI-Einsatz

In diesem Umfeld eröffnen neue Technologien wichtige Möglichkeiten für Unternehmen und Beschäftigte, heißt es. Die tägliche Nutzung von KI hat sich laut der Studie im vergangenen Jahr in Österreich von 9 auf 19% verdoppelt. Personen, die sie nutzen, berichten häufiger von höherer Produktivität (59%), einer besseren Qualität der Arbeit (59%) und mehr Kreativität (53%).

Dieses Potenzial fördern auch die Arbeitgeber, so PwC: Fast jede:r zweite Mitarbeitende wurde demnach bei der Weiterbildung durch Vorgesetzte unterstützt. „Führungskräfte sind gefordert, ihre Teams zu ermutigen, GenAI aktiv einzusetzen, um Vorteile zu erkennen und Arbeitsprozesse weiterzuentwickeln. Wichtig ist, klare Anwendungsfälle zu schaffen, verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten und die Beschäftigten gezielt zu unterstützen, damit die breite Nutzung im Unternehmen gelingt“, so Landsteiner.