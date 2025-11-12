BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

Landeshauptstädte. Steuer- und Buchhaltungs-IT-Anbieter BMD lädt wieder zu Anwendertreffen. Thema ist u.a. RechtGPT im Steuereinsatz.



Die BMD Anwendertreffen finden in Graz (13.11.), Salzburg (18.11.), Linz (20.11.), Wien (2.12.) und online (4.12.) statt. Dabei geht es wie immer um Produktneuerungen aus dem eigenen Haus, Insights & Austausch, heißt es dazu. Vor Ort sind BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller, BMD Akademie-Leiter Roland Beranek und Hannes Ecker, Leiter Produktmanagement.

Die Themen

Konkret steht auf dem Programm u.a.:

Neue Wertpapierbuchhaltung für das Umlauf- und Anlagevermögen

KI im Steuerfall mit RechtGPT

Rechnungstool my BMD Com Faktura

Qualitätssicherungstool der FIBU

Kennzahlen-Dashboard mit kontool & BMD Preisrad

Updates für das Kfz-Tool inklusive LV-Anbindung

Neues bei der App BMD Go

Gefahrenquelle Scheinfirmen