BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

Landeshauptstädte. Steuer- und Buchhaltungs-IT-Anbieter BMD lädt wieder zu Anwendertreffen. Thema ist u.a. RechtGPT im Steuereinsatz.
Die BMD Anwendertreffen finden in Graz (13.11.), Salzburg (18.11.), Linz (20.11.), Wien (2.12.) und online (4.12.) statt. Dabei geht es wie immer um Produktneuerungen aus dem eigenen Haus, Insights & Austausch, heißt es dazu. Vor Ort sind BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller, BMD Akademie-Leiter Roland Beranek und Hannes Ecker, Leiter Produktmanagement.
Die Themen
Konkret steht auf dem Programm u.a.:
- Neue Wertpapierbuchhaltung für das Umlauf- und Anlagevermögen
- KI im Steuerfall mit RechtGPT
- Rechnungstool my BMD Com Faktura
- Qualitätssicherungstool der FIBU
- Kennzahlen-Dashboard mit kontool & BMD Preisrad
- Updates für das Kfz-Tool inklusive LV-Anbindung
- Neues bei der App BMD Go
- Gefahrenquelle Scheinfirmen