Fitness-Softwarehaus TAC geht an LEA Partners: Die Kanzleien

IT & Private Equity & Anwälte. TAC aus Hartberg bietet Software für Fitnessstudios. Nun schlägt der deutsche Investor LEA zu. Brandl Talos, Morgan Lewis, Schönherr und White & Case sind aktiv.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat gemeinsam mit White & Case (Frankfurt) Clubessential Holdings, ein international tätiges Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, beim Verkauf der österreichischen TAC Informationstechnologie GmbH an LEA Partners aus Deutschland beraten.

TAC – The Assistant Company mit Sitz in Hartberg (Steiermark) ist ein Softwarehaus, dass auf Lösungen für Hotel-Spas, Schwimmbäder und Fitnessclubs spezialisiert ist und laut den Angaben rund 1.200 Kunden hat. Verkäufer Clubessential Holdings ist ebenfalls im Freizeit-IT-Bereich tätig.

Käufer LEA Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Karlsruhe: Man hat rund zwei Milliarden Euro an zugesagtem Kapital und ist laut den Angaben auf Investments in Technologieunternehmen spezialisiert, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen vorantreiben.

Die Teams und die Aufgabe

Bei der aktuellen Transaktion war Schönherr als Local Counsel tätig, d.h. man beriet zu den lokalen rechtlichen Aspekten der Transaktion in Österreich, insbesondere zu gesellschaftsrechtlichen, M&A-bezogenen sowie steuerrechtlichen Aspekten. Bereits 2022 hat die Kanzlei gemeinsam mit White & Case Clubessential Holdings beim Erwerb von TAC beraten. White & Case fungierte als federführende Kanzlei bei dieser Transaktion.

Das Schönherr-Team wurde von Thomas Kulnigg (Partner) und Niklas Kerschbaumer (Rechtsanwalt) geleitet und von Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin) in steuerrechtlichen Fragen unterstützt. LEA Partners wurde von Morgan Lewis als federführender Rechtsberater und von Brandl Talos als lokaler Rechtsberater beraten.