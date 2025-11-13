AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

Wien. „Eurograduate 2026“ soll vergleichbare Daten über europäische Hochschul-Absolventen liefern. Koordiniert wird es vom AIT.

Das Austrian Institute of Technology (AIT) koordiniert die europaweit größte Befragung von Hochschulabsolventinnen und -absolventen (Eurograduate 2026). Die Erhebung soll eine harmonisierte Datenbasis für vergleichbare Analysen in ganz Europa schaffen. Die Befragung baut auf den Ergebnissen von Eurograduate 2022 auf und liefert Daten zu Themen wie Jobzufriedenheit sowie Lern- und Arbeitsmobilität.

Vergleichbare Daten sichern

Eurograduate ist eine langfristige Initiative, die vergleichbare Daten zu Absolventen in europäischen Hochschulsystemen erhebt und analysiert. Ziel ist es, Fakten über Beschäftigungssituation, Kompetenzeinsatz und Mobilität bereitzustellen, die als Grundlage für bildungspolitische Entscheidungen dienen. Mit der Einbindung in das European Higher Education Sector Observatory (EHESO) werde die Befragung in eine bereits bestehende Dateninfrastruktur integriert, heißt es in einer Aussendung des AIT. EHESO bündelt Daten zum Hochschulsektor in Europa und unterstützt die europäische Rahmenstrategie für Hochschulbildung.

Die Erhebung umfasst eine breite Palette von Studiengängen und Regionen, was die Vergleichbarkeit über verschiedene Systeme hinweg verbessern soll; langfristig sollen die Wechselwirkungen zwischen Hochschulausbildung und Beschäftigungsmarkt sichtbarer gemacht werden. Der Fokus der Initiative liegt auf sachlicher, nachvollziehbarer Datenerhebung ohne Bewertungen.

Täglich aktuell über Neues informiert werden: Newsletter anmelden/verwalten