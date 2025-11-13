Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Geldhäuser & Digitalisierung. Unternehmen fordern mehr Know-how, digitale Nähe und „echte Sparringspartnerschaft“ von ihren Banken, so eine zeb-Befragung. Kleinere Institute haben da Chancen.

Die aktuelle zeb-Firmenkundenstudie lege durch eine Befragung von Entscheidungsträgern in Österreich, Deutschland und der Schweiz offen, dass viele Institute die Erwartungen ihrer Klientel bislang nur unzureichend erfüllen – mit klaren Risiken für Marktanteile und Relevanz, heißt es beim auf Banken spezialisierten Beratungsunternehmen zeb. Aber der Reihe nach.

Die wirtschaftliche Lage

Wirtschaftlich lässt die Situation im D-A-CH Raum weiter zu wünschen übrig: Nach einer Rezession in den Jahren 2023 und 2024 wird für 2025 lediglich ein leichtes BIP-Wachstum erwartet. Für Österreich soll dieses laut der jüngsten Prognose der OeNB bei 0,3 liegen. Parallel steigt die Zahl der Firmeninsolvenzen weiter – in Österreich allein im ersten Halbjahr 2025 laut Kreditschutzverband um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In diesem Umfeld leiden die Investitionsdynamik und das Kreditwachstum, so die zeb-Autor:innen. Zusätzlich führen geringere Unternehmensgewinne zu einem schwachen Einlagenwachstum bei den Banken. Wachstumspotenzial verortet die zeb-Studie bei Versicherungsprämien aufgrund des wachsenden Bedarfs an Absicherungsgeschäften. Das Ertragspotenzial der Banken steigt bis 2030 nach einer zeb-Schätzung um nur 3,3 Prozent. Der Wettbewerb zwischen den Banken um diese Potenziale werde intensiver.

Firmen fordern Branchen-Know-how von Banken

Ein Schlüssel zum künftigen Erfolg lautet (interne) Spezialsierung, oder anders ausgedrückt: Branchenwissen wird zum wichtigen Differenzierungsfaktor für Banken. Die zeb-Studie zeigt laut den Angaben, dass bereits jeder zweite Firmenkunde sich von der eigenen Bank mehr Branchen-Know-how wünscht. Gefragt seien überdies geschäftsmodellspezifische Beratung und Lösungen.

„Firmenkunden wollen echtes Sparring – nicht nur Produktvertrieb. Gerade für regionale Banken ist das eine Chance. Denn wer diese Expertise anbieten kann und seine Kunden versteht, erhöht langfristig die Bindung und das Vertrauen“, so Michaela Schneider, Managing Partner bei zeb Austria. Dies mache sich in weiterer Folge auch im Kreditgeschäft bemerkbar.

Es wird wieder investiert

Gelegenheit zur Beratung sollte es geben, denn es zeigen sich besonders bei Klein- und Mittelunternehmen erhöhte Investitionsabsichten, heißt es:

43 Prozent der KMU bewerten die wirtschaftlichen Aussichten in den nächsten zwölf Monaten eher positiv und bekunden Investitionsabsichten innerhalb der nächsten zehn Monate.

Bei Kleinstunternehmern haben dies nur 21 Prozent und

in Großunternehmen lediglich 20 Prozent vor.

Umso mehr seien die Banken gefragt, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.

Die Marktanteile

Insgesamt ist das Kreditmarktvolumen im Firmenkundengeschäft im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr nur um 1,01 Prozent auf 200 Milliarden Euro gewachsen.

Gewinner waren vor allem regionale Banken, heißt es: Während der Anteil großer Aktienbanken am Kreditmarkt von 23,5 Prozent auf 22,1 Prozent gesunken sind, konnten regionale Banken ihre Anteile leicht erhöhen. Entscheidend dafür sind laut zeb-Studie Faktoren wie Kundennähe, Betreuungskontinuität und schnelle Entscheidungen vor Ort.

Gleichzeitig erfüllen Regionalbanken die gängigen digitalen Mindeststandards – ein Bereich, der künftig immer wichtiger wird, da der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Benchmark stetig anhebt. „Regionalbanken können mit Nähe und Kontinuität punkten, doch digitale Standards und KI-Integration werden in Zukunft über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden“, so Bernd Liesenkötter, Partner bei zeb.

Unternehmen zufrieden, fordern aber Digitalisierung

Mit den Leistungen ihrer Hausbank sind die befragten Unternehmen im Großen und Ganzen zufrieden. Bei Beratung und Erreichbarkeit erzielen die heimischen Banken eine Zufriedenheit von jeweils 68 Prozent. Mit dem Service und dem Digitalisierungsgrad sind 62 Prozent zufrieden. Trotzdem wünscht sich die Mehrheit der befragten heimischen Unternehmen mehr digitale Lösungen von ihrer Hausbank.

Besonders hohe Relevanz haben für Unternehmen die elektronische Kontoauszugsverarbeitung (54 Prozent) sowie die Möglichkeit eines digitalen Dokumentenuploads (52 Prozent). 38 Prozent nutzen den automatischen Austausch mit ihrer Buchhaltungssoftware.

Die Banken seien demnach gefragt, im bestehenden Service-Portfolio mehr KI-Schnittstellen und automatisierte Prozesse anzubieten. Dabei unterschätzen die heimischen Banken das Potenzial – vor allem Kleinstunternehmen und KMU zeigen sich für digitale Beratungsdienstleistungen offen. Das Nutzungspotenzial von KI sehen die Unternehmen übrigens vor allem bei der Identitätsprüfung sowie bei Serviceanfragen, so zeb.