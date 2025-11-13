 Open menu
IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Interessenvertretungen. Die Industriellenvereinigung (IV) gliedert Personal, Finanzen und Organisation neu. Gernot Pagger und Oliver Seiter treten an.

Die Industriellenvereinigung (IV) setzt ihre internen Strukturen laut einer Aussendung neu auf: Der bisherige Bereich Personal, Finanzen und Organisation unter Andreas Prenner wird neu gegliedert. Künftig wird dieser Bereich demnach in zwei eigenständige Einheiten aufgeteilt:

  • in den Bereich Personal, IT und Organisation, geleitet von Gernot Pagger
  • in die neu geschaffene Stabstelle Finanzen, welche direkt Generalsekretär Christoph Neumayer unterstellt ist und künftig von Oliver Seiter geleitet wird.

„Diese Neuaufstellung schafft klare Verantwortlichkeiten, stärkt die organisatorische Handlungsfähigkeit und schafft eine noch stärkere Fokussierung auf die zentralen Themen Digitalisierung, Personalentwicklung und strategisches Finanzmanagement“, so IV-Generalsekretär Neumayer.

Personal, IT und Organisation: Gernot Pagger

Mit Gernot Pagger übernehme ein erfahrener Experte die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Personal, IT und Organisation. Der gebürtige Steirer studierte Volkswirtschaft an der Universität Graz und war zunächst in der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft tätig. Über zwei Jahrzehnte arbeitete Pagger für die IV Steiermark – zunächst als Referent für Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik, ab 2014 als Geschäftsführer der IV-Landesgruppe.

Danach wechselte er laut den Angaben in die Privatwirtschaft und war für den Aufbau des Bereichs Public Affairs Management bei der Neuroth-Gruppe verantwortlich.

Stabstelle Finanzen: Oliver Seiter

Die neu geschaffene Stabstelle Finanzen im Generalsekretariat werde künftig von Oliver Seiter geleitet. Der 1989 geborene Absolvent der Theresianischen Militärakademie, studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien mit Schwerpunkt Unternehmensführung und Controlling sowie Riskmanagement and Corporate Security an der FH Campus Wien.

Nach seiner Tätigkeit als Großbetriebsprüfer im Bundesministerium für Finanzen ist er seit 2018 als Experte für Steuerpolitik in der Industriellenvereinigung tätig und übernehme nun die Finanzagenden.

„Dank an Andreas Prenner“

Nach über zwei Jahrzehnten hoch engagierter und erfolgreicher Tätigkeit werde der bisherige Bereichsleiter für Personal, Finanzen und Organisation Andreas Prenner Anfang kommenden Jahres die Industriellenvereinigung verlassen, heißt es weiter.

In seiner langjährigen Verantwortung habe er die Finanzgebarung der IV nachhaltig abgesichert und ein starkes Fundament für die Zukunft geschaffen sowie die Personalstruktur innerhalb der IV zukunftsfähig gesichert. „Wir danken ihm herzlich für seine langjährige Verbundenheit und die exzellente Arbeit für die IV“, so Generalsekretär Neumayer.

