Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

Wien. Kanzlei Cerha Hempel hat mit Bogdan-Ilie Capra (31) einen neuen Anwalt im Corporate & Commercial Department.

Seit Oktober 2025 verstärkt Bogdan-Ilie Capra als Rechtsanwalt das Corporate & Commercial Department von Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel. Er gehört zum Team von Johannes Aehrenthal und Thomas Trettnak, wo er bereits seine Laufbahn als Rechtsanwaltsanwärter absolviert hat.

Capra studierte Rechtswissenschaften (Mag. iur. 2020) an der Universität Wien und war laut einer Aussendung zuvor juristischer Mitarbeiter und Praktikant in mehreren internationalen Großkanzleien.

Die Aufgaben

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Capra umfassen u.a. die Bereiche Unternehmens- und Gesellschaftsrecht inklusive M&A mit Fokus auf Private Equity sowie Venture Capital Transaktionen und Startups.

Aufgrund seiner rumänischen Wurzeln und Sprachkenntnisse verfüge Capra über besondere Expertise in der rechtlichen Betreuung von Projekten mit Bezug zu Rumänien bzw. grenzüberschreitenden CEE-Projekten.