 Open menu
Bildung & Uni, Personalia, Tech

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

Festakt in Graz für Forscherinnen und Forscher mit Erfindungsgeist
ErfinderInnen-Ehrung der Grazer Universitäten (© Lunghammer / Uni Graz)

Graz. Bei einer Veranstaltung haben die vier Grazer Universitäten ihre Erfinderinnen und Erfinder geehrt. In den letzten 20 Jahren wurden von dort 1.500 Erfindungen gemeldet.

Die Grazer Universitäten haben bei einer Veranstaltung jene Forscherinnen und Forscher geehrt, die besonders erfindungsreich waren – und zwar im Wortsinn: Von Juli 2023 bis Juni 2025 wurden 143 Erfindungsmeldungen sowie 186 Patentanmeldungen von Forschern der vier Grazer Hochschulen (Kunstuniversität Graz, Medizinische Universität Graz, TU Graz und Universität Graz) eingebracht; insgesamt verzeichnen diese Universitäten in den vergangenen zwei Jahrzehnten knapp 1.500 Erfindungen.

Transfer in die Praxis

An der Ehrung nahmen 235 geladene Wissenschafterinnen und Wissenschafter teil; im Mittelpunkt stand die Third Mission der Universitäten, also die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis, der Wissenstransfer und die Unterstützung von Gründungen. Exemplarisch wurden drei Projekte hervorgehoben:

  • Das TU-Spin-off RESET, getragen von Simon Walch und Thomas Mayr, entwickelt adaptive Mountainbikes – vom ersten Handbike-Prototyp aus persönlicher Motivation bis zu zwei Modellen für Downhill bzw. für den Alltag.
  • Das Uni-Graz-Spin-off ProtectLiB, gegründet von Tobias Kopp, Jürgen Abraham und Chris Pichler, verfolgt ein automatisiertes, sicheres Verfahren zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und arbeitet an der Übertragung auf Rohstoffe wie Mangan, Nickel und Kobalt.
  • An der Med Uni Graz treibt das Team TIL-DER mit Ana Santiso, Oliver Kindler und Julia Kargl eine Technologie voran, die tumorreaktive T-Zellen identifiziert, um personalisierte Immuntherapien präziser und kosteneffizienter zu machen und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Clemens Arth und seine 24 Patente

Eine besondere Auszeichnung erhielt Clemens Arth von der TU Graz: Er wurde für eine außergewöhnliche Erfindungsbilanz mit der Nikola-Tesla-Medaille geehrt, nachdem ihm zwischen 2020 und 2024 elf voneinander unabhängige Patente erteilt wurden; insgesamt brachte er es bisher auf 24 Patentanmeldungen.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Georg Winter & Michael Bronstein, Aithyra Institut

Weitere Meldungen:

  1. Kein Parkplatz? Ein Pilotprojekt soll in den Städten mehr Platz schaffen
  2. EU-Förderung für Patent- und Markenanmeldungen läuft wieder
  3. Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher
  4. Achtes Christian Doppler Labor startet an der Uni Salzburg

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Zug um Zug verhandeln: Ein Buch für Verhandlungsprofis

Sparkurs zu Weihnachten, aber gleichbleibende Spendebereitschaft

Beim Recruiting ist Österreich jetzt ein Arbeitgebermarkt, so PwC

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

So hackt man eine Legal AI: Simulation im Netz zeigt Risiken

Wien Energie steckt ImWind an mit E+H, Noerr und Schönherr

Von Bitcoin bis Facebook: So wird der digitale Nachlass geregelt

RDB Download: Vom Rechercheresultat zum sofort nutzbaren Arbeitsdokument

Neu in Steuer:

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

SteuerExpress: Die Umsatzsteuer bei Influencern, die Abgabenhinterziehung trotz Steuervorteil und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Neu in Personalia:

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Ursula Liebmann ist neue Geschäftsführerin der Büchereien

OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

So hackt man eine Legal AI: Simulation im Netz zeigt Risiken

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Von Bitcoin bis Facebook: So wird der digitale Nachlass geregelt