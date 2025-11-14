 Open menu
Tech

Kein Parkplatz? Ein Pilotprojekt soll in den Städten mehr Platz schaffen

Parkplatz suche in Berlin
Berlin (© Wemolo)

Autos & Abstellfläche. Ein Berliner Getränkehändler mit 90 Filialen stellt seine Parkplätze nachts Anrainern zur Verfügung – das Projekt soll Großstädten einen Ausweg aus der Parkplatzmisere zeigen.

In Berlin müssen sich täglich rund ein Drittel der Autofahrer nach einem Parkplatz umsehen, während private Stellflächen im Durchschnitt zu rund 75 Prozent ungenutzt bleiben. Um dieses Paradoxon zu lösen, haben Getränke Hoffmann und das auf digitale Parkplatzlösungen spezialisierte Wemolo eine Kooperation gestartet, in deren Rahmen erstmals Handelsparkplätze für die nächtliche Nutzung geöffnet werden; der Think Tank Urban Places Lab begleitet das Pilotprojekt wissenschaftlich und soll Nutzungsmuster auswerten, heißt es in einer Aussendung.

Die Berlinerinnen und Berliner können über eine digitale Plattform diese Stellplätze ab dem Abend bis zum Morgen buchen, wobei die Preise bei zwei Euro pro Nacht beginnen; es sind aber auch flexible Abonnements für längere Zeiträume verfügbar.

Handelsparkplätze bleiben ungenutzt

Das Projekt startet in den Bezirken Lichtenberg, Prenzlauer Berg und Panketal, die ganz unterschiedliche Herausforderungen im Parkraummanagement aufweisen. Nahe dem  Tierpark Berlin in Lichtenberg wird viel gebaut, was zur Parkplatzknappheit beiträgt. In Prenzlauer Berg wiederum sorgen vor allem Veranstaltungen im Europasportpark für Parkraummangel.

Generell ist die Parkplatzsituation in Berlin geprägt von langen Staus und hohen Gebühren für Anwohnerparkausweise, die ab 2026 deutlich steigen werden. Die erhoffte Lösung: Handelsparkplätze nutzen, die häufig leer bleiben. Die Getränke-Hoffmann-Gruppe betreibt in Berlin rund 90 Filialen.

Keine Schranken, keine Tickets

Wie funktioniert das Ganz technisch? Wemolo setzt auf eine sogeannte Free-Flow-Technologie, bei der KI-Kameras Kennzeichen erfassen und damit Schranken oder Tickets überflüssig machen. Das Münchner Unternehmen managt in ganz Europa derzeit rund 3.500 Standorte mit insgesamt rund 255.000 Stellplätzen, darunter Flächen bei Aldi, Carrefour und McDonald’s.

Das Pilotprojekt wird vom Berliner Senat unterstützt, der eine langfristige Integration privater Parkflächen in das öffentliche System plant. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen auch anderen europäischen Städten als Vorlage dienen.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

3D-Laserscanner beim nächtlichen Einsatz (© Michael Bleier / Uni Würzburg)

Weitere Meldungen:

  1. Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher
  2. Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA
  3. Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement
  4. Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Zug um Zug verhandeln: Ein Buch für Verhandlungsprofis

Sparkurs zu Weihnachten, aber gleichbleibende Spendebereitschaft

Beim Recruiting ist Österreich jetzt ein Arbeitgebermarkt, so PwC

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

So hackt man eine Legal AI: Simulation im Netz zeigt Risiken

Wien Energie steckt ImWind an mit E+H, Noerr und Schönherr

Von Bitcoin bis Facebook: So wird der digitale Nachlass geregelt

RDB Download: Vom Rechercheresultat zum sofort nutzbaren Arbeitsdokument

Neu in Steuer:

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

SteuerExpress: Die Umsatzsteuer bei Influencern, die Abgabenhinterziehung trotz Steuervorteil und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Neu in Personalia:

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Ursula Liebmann ist neue Geschäftsführerin der Büchereien

OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

So hackt man eine Legal AI: Simulation im Netz zeigt Risiken

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Von Bitcoin bis Facebook: So wird der digitale Nachlass geregelt