 Open menu
Business, Recht

Neue Regierungsvorlage zu Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen

©ejn

Parlament. Eine aktuelle Regierungsvorlage soll künftig Anpassungen der Miethöhen ohne Klagen ermöglichen und auch für Handyverträge, Polizzen u.a. gelten.

Dem Vorhaben der Bundesregierung für eine Klarstellung der Rechtslage für Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen soll eine aktuelle Regierungsvorlage aus dem Justizministerium Rechnung tragen (279 d.B.), wie die Parlamentskorrespondenz berichtet.

Hintergrund ist, dass in den letzten Jahren zahlreiche Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen, insbesondere im Verhältnis zwischen Verbrauchern und Unternehmern, zum Gegenstand von Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof wurden. So habe im Lichte einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) vom Juli 2025 eine der Regelungen nach dem Konsumentenschutzgesetz über unzulässige Vertragsbestandteile (§ 6 Abs. 2 Z 4 KSchG) keine Relevanz mehr für Mietverträge oder sonstige längerfristige Dauerschuldverhältnisse, heißt es in den Erläuterungen. Mit der vorliegenden Gesetzesänderung soll die entsprechende Regelung dahingehend präzisiert werden.

Ohne Wertsicherungsklausel geht es nicht

Die vorgeschlagene Änderung im KSchG soll den Erläuterungen zufolge für Rechtssicherheit sorgen, insbesondere vor dem Hintergrund der auf dem Immobilienmarkt hervorgerufenen Befürchtungen. Im schlimmsten Fall führe der gänzliche Wegfall einer unzulässigen Wertsicherungsklausel im Mietvertrag dazu, dass der Mietzins rückwirkend auf den bei Vertragsabschluss vereinbarten Betrag absinken würde und eine Valorisierung dieses Betrags auch für die Zukunft nicht möglich wäre, so die Erläuterungen.

Damit einhergehend wurden grobe wirtschaftliche Verwerfungen befürchtet, etwa durch massenhafte Abwertungen von Immobilien. Ähnlich gravierende Auswirkungen seien auch in anderen Branchen antizipiert worden, etwa im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen oder in der Telekommunikationsbranche.

Daher sieht der Gesetzentwurf vor, dass die genannte Unzulässigkeitsbestimmung im Konsumentenschutzgesetz nicht auf Dauerschuldverhältnisse wie etwa Bestandverträge anwendbar sein soll, die darauf angelegt sind, dass die Leistung des Unternehmers bzw. Vermieters nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Vertragsschließung vollständig zu erbringen ist.

Klarstellungen zu gröblicher Benachteiligung nach dem ABGB

Darüber hinaus sollen mit Änderungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) Klarstellungen zur Frage getroffen werden, welche Aspekte bei der Beurteilung der gröblichen Benachteiligung (nach § 879 Abs. 3) bei Wertsicherungsvereinbarungen Berücksichtigung finden sollen.

Bei Wertsicherungsvereinbarungen für Dauerschuldverhältnisse soll demnach bei der Beurteilung der Frage, ob durch Bezugnahme auf eine vor dem Vertragsabschlusszeitpunkt liegende Indexzahl eine gröbliche Benachteiligung vorliegt, neben dem zeitlichen Abstand auch zu berücksichtigen sein, ob wegen einer Vielzahl gleichartiger Verträge eine parallel laufende Wertsicherung all dieser Verträge zweckmäßig ist.

Die Index-Regeln

Von einer gröblichen Benachteiligung sei also jedenfalls dann nicht auszugehen, wenn wegen zwingender gesetzlicher Vorgaben die bis zum Vertragsabschluss verstrichene Zeit bei der Entgeltbemessung nicht berücksichtigt werden konnte. Auch ohne das Vorliegen von Massenverträgen werde das Verwenden eines vor Vertragsabschlusszeitpunkt liegenden Index nicht immer gröblich benachteiligend sein müssen, so die Erläuterungen – etwa wenn der verwendete Index kurz vor der zuletzt verlautbarten Indexzahl liege oder die Bezugnahme auf einen vor Vertragsabschluss liegenden Berechnungszeitpunkt irrtümlich erfolgt sei.

Vorgeschlagen wird im Entwurf, dass sowohl die Änderungen im Konsumentenschutzgesetz als auch im ABGB mit 1. Jänner 2026 in Kraft treten und auch auf Verträge anzuwenden sein sollen, die vor diesem Zeitpunkt geschlossen wurden.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. DLA Piper Legal Breakfast mit BDO, EHL, RBI: Top-Thema leistbares Wohnen
  2. Der neue Mietendeckel erreicht den Nationalrat
  3. 6 EU-Sicherheitsdatenbanken werden über 4 neue Tools vernetzt
  4. Family Offices Forum: Trends am Immobilien- und Kapitalmarkt

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Zug um Zug verhandeln: Ein Buch für Verhandlungsprofis

Sparkurs zu Weihnachten, aber gleichbleibende Spendebereitschaft

Beim Recruiting ist Österreich jetzt ein Arbeitgebermarkt, so PwC

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Rechtsanwaltskammer Wien feiert ihren 175-jährigen Geburtstag

Neue Regierungsvorlage zu Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen

Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

So hackt man eine Legal AI: Simulation im Netz zeigt Risiken

Wien Energie steckt ImWind an mit E+H, Noerr und Schönherr

Neu in Steuer:

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

SteuerExpress: Die Umsatzsteuer bei Influencern, die Abgabenhinterziehung trotz Steuervorteil und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

Römerstraßen viel umfangreicher als gedacht: Online-Portal zeigt 300.000 km

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Neu in Personalia:

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

Bogdan-Ilie Capra ist neuer Corporate-Anwalt bei Cerha Hempel

IV spaltet den Bereich Personal, Finanzen und Organisation auf

Ursula Liebmann ist neue Geschäftsführerin der Büchereien

OGH-Senatspräsident Georg Nowotny wird Of Counsel bei Cerha Hempel

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

AIT hilft Daten über Europas Uni-Absolventen zu vergleichen

So hackt man eine Legal AI: Simulation im Netz zeigt Risiken

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Von Bitcoin bis Facebook: So wird der digitale Nachlass geregelt