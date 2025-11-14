 Open menu
Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

Sujet 13. Jänner ©ejn

Linz. Beim Steuertag 2026 geht es wieder um Fachvorträge und persönlichen Dialog mit Vertretern des Finanzministeriums, so die ASW.

Der Steuertag 2026 wird am 13. Jänner kommenden Jahres stattfinden, kündigt die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) an.

Die Veranstaltung dient dem direkten Austausch zwischen der österreichischen Finanzverwaltung und dem steuerberatenden Berufsstand, heißt es weiter. Der Steuertag wird vom Finanzministerium (BMF) und der ASW gemeinsam veranstaltet und findet in Linz statt, eine Teilnahme ist außerdem online per On-Demand-Aufzeichnung möglich.

Die Veranstaltung

Geplant sind demnach Fachvorträge und Einblicke zu aktuellen Steuerthemen und die Möglichkeit zum persönlichen Dialog mit Vertreter:innen des BMF. Als Programmpunkte sind bisher u.a. Einkommen- und Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Internationales, Grunderwerbsteuer sowie Umsatzsteuer und BAO vorgesehen, Details sollen demnächst folgen.

