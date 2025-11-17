 Open menu
Business, Finanz, Recht

Cerha Hempel berät Amina Bank bei europäischer Krypto-Lizenz

Oliver Völkel ©Cerha Hempel / Stefan Reichmann

Wien/Bregenz. Die Amina Bank hat die Zulassung der FMA zur Erbringung von europaweiten Kryptowerte-Dienstleistungen nach der MiCA-Verordnung der EU erhalten. Cerha Hempel beriet.

Die Amina (Austria) AG, eine Tochtergesellschaft der Amina Bank AG, hat kürzlich die Zulassung der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen nach der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) erhalten. Die Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel beriet laut einer Aussendung die Amina-Gruppe während des Zulassungsverfahrens sowie bei den rechtlichen Aspekten ihrer Expansion in die Europäische Union.

Die in Zug, Schweiz, ansässige Amina Bank AG kombiniert klassisches Private Banking mit Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Zu den Hauptaktionären von Amina gehört laut den Angaben die Privatbank Julius Bär.

Neuer Dreh- und Angelpunkt

Mit der Gründung und Zulassung der Amina (Austria) AG – auch bekannt als Amina EU – hat die Gruppe nun den regulatorischen Grundstein für ihre Expansion in den europäischen Markt gelegt: Die österreichische Gesellschaft soll nämlich laut Kanzlei künftig als Dreh- und Angelpunkt für die europaweite Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen innerhalb der EU fungieren.

Die MiCA-Verordnung schafft einen Rechtsrahmen für Kryptowerte innerhalb der Europäischen Union. Zugelassene Anbieter in einem Mitgliedstaat können ihre Dienstleistungen durch den EU-Passporting-Mechanismus unionsweit erbringen ohne zusätzliche nationale Genehmigungen zu benötigen, so Cerha Hempel. Das Team der Kanzlei wurde von Partner Oliver Völkel geleitet und umfasste Bryan Hollmann, Philipp Ley, Jara Erhard und Yvonne Wimmer.

