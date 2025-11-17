Griffner Haus holt Hellfried Gugel wieder in die Chefetage

Fertighäuser & Management. Hellfried Gugel wird Technischer Geschäftsführer bei Griffner Haus in Kärnten. Er kommt vom Baukonzern Strabag.

Mit Dipl.-Ing. Hellfried Gugel verstärke der Kärntner Fertighausspezialist Griffnerhaus GmbH sein Führungsteam mit einem erfahrenen Baumeister aus der Branche, heißt es in einer Ausendung. Seit 1. Oktober stehe Gugel Griffner-Eigentümer Georg C. Niedersüß als Technischer Geschäftsführer zur Seite.

Die Laufbahn

Für Gugel ist es eine Rückkehr: Er war von 2001 bis 2009 in der Griffner-Geschäftsführung und danach bei der Strabag als Technischer Direktionsleiter Hochbau für Kärnten und Steiermark verantwortlich. Gugel war außerdem u.a. Präsident des Kuratoriums der HTBLVA Graz – Ortweinschule und habe als solcher für den Kontakt zwischen Ausbildungsstätte und Wirtschaft gesorgt, heißt es weiter.

Griffner-Eigentümer Georg C. Niedersüß: „Wir sind sehr stolz, mit Hellfried Gugel einen so erfahrenen Spezialisten wieder zu unserem Team zählen zu dürfen. Seine langjährige Kompetenz in der Bauwirtschaft und auch seine Vergangenheit in unserem Unternehmen stärkt Griffner am heimischen und internationalen Hausbaumarkt.“ Niedersüß selbst hat das Unternehmen 2013 übernommen.