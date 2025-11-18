Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Management. Bei Drei ist Bianca Pfaller zur neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt worden. Sie löst in dieser Funktion Sabine Hogl ab, die den Job 20 Jahre innehatte.

Bianca Pfaller (50) hat die Position des Chief Financial Officer (CFO) bei Mobilfunkanbieter Drei übernommen und wird damit Teil der Geschäftsführung. Sie löst in dieser Funktion Sabine Hogl ab, die sich laut einer Aussendung nach 20 Jahren aus dieser Rolle zurückzieht.

In ihrer neuen Funktion als CFO wird Pfaller die strategische und operative Steuerung der Finanzbereiche des Unternehmens leiten, einschließlich Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Risikomanagement, Data & AI Intelligence sowie finanzielle Planung und Berichterstattung, heißt es. Ihr Team umfasst demnach rund 110 Mitarbeiter.

Der Werdegang

Bianca Pfaller war seit 2022 bei Drei als Senior Head of Controlling für die Bereiche Financial Controlling, Financial Analytics sowie Business Intelligence zuständig. Zuvor leitete sie bei A1 Telekom Austria die Abteilung Planning & Reporting und war dort unter anderem für die Budgetierung und das operative Reporting des Retail-Geschäfts zuständig.

Davor war sie 18 Jahre bei der Erste Bank in unterschiedlichen Controlling- und Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Leiterin der Vertriebssteuerung.

