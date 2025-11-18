 Open menu
Bildung & Uni, Personalia, Recht

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Silvia Kaupa-Götzl ©Hochschule Campus Wien / Ludwig Schedl

Wien. Silvia Kaupa-Götzl ist zur neuen Chief Financial Officer (CFO) der Hochschule Campus Wien ernannt worden. Sie folgt auf Horst Rode.

Die Hochschule Campus Wien hat Silvia Kaupa-Götzl mit Anfang November zur neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Laut einer Aussendung ist sie auf Finanz- und Unternehmenssteuerung sowie auf Strategie, Digitalisierung und Führung spezialisiert.

Kaupa-Götzl folgt in dieser Funktion auf Horst Rode. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Wilhelm Behensky, und der designierten Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Doris Link, werde Silvia Kaupa-Götzl künftig die Geschäftsleitung der Hochschule Campus Wien bilden.

Der Werdegang

Silvia Kaupa-Götzl studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und absolvierte einen LL.M. an der London School of Economics (LSE). Nach mehreren Jahren als Juristin wechselte sie 2005 zur ÖBB-Personenverkehr AG, wo sie in den Bereichen Strategie, Unternehmensentwicklung und Fernverkehr tätig war.

2015 wurde sie zur Vorständin der Österreichischen Postbus AG bestellt. In dieser Rolle leitete sie neun Jahre lang die Bereiche Finanzen, Controlling, Technik, IT & Innovation, Personal, Recht und Einkauf. Seit 2022 ist sie außerdem als Lehrbeauftragte an der Uni Wien tätig.

