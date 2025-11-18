Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt

Österreich. Das Patentamt hat eine neue Online-Plattform für Marken- und Design-Anmeldungen gestartet. Versprochen wird Tempo und mehr Standards.



Ab sofort können Marken und Designs über eine komplett überarbeitete Online-Plattform angemeldet werden, so das österreichische Patentamt. Im Patentbereich ist neben nationalen nun auch die Anmeldung von europäischen Patenten (EP) sowie internationalen PCT-Einreichungen möglich.

Die neuen Fähigkeiten

Neben Verbesserungen in der Optik gibt es auch verbesserte Funktionalität, so das Patentamt: Ein intelligentes Formular erkennt demnach nun automatisch, ob eine Anmeldung für das „Fast Track“-Verfahren qualifiziert ist. In diesem Fall ist die Marke oder das Design in durchschnittlich 10 Werktagen registriert, heißt es. Die neue Plattform wurde gemeinsam mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) entwickelt.