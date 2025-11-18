 Open menu
Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Wolfgang Pichler ©Severin Wurnig

Fachverlage & Management. Wolfgang Pichler von Manz zieht in den Vorstand der Branchenvertretung ARSV ein.

Wolfgang Pichler, „Chief Evangelist“ des Fachverlags Manz mit Sitz in Wien, zieht in den Vorstand der „Arbeitsgemeinschaft rechts- und staatswissenschaftlicher Verlage“ (ARSV) ein.

Die Institution

Die ARSV, eine freiwillige Branchenvertretung, soll die gemeinsamen Interessen der einschlägigen Verlage nach innen und nach außen wahren und fördern und wurde bereits 1910 gegründet, so eine Aussendung. Heute zählt der ARSV mehr als zwei Dutzend Mitglieder, von C.F. Müller GmbH bis Wolters Kluwer Deutschland. Auch Manz aus Österreich und Stämpfli aus der Schweiz sind an Bord. Ihren Sitz hat die Branchenvereinigung bei C.H.Beck in München.

Nach dem Tod des Langzeitvorsitzenden Hans Dieter Beck musste der Vorstand kürzlich neu gewählt werden. Vorsitzender ist jetzt Joachim Schmidt vom Erich Schmidt Verlag in Berlin. Zu einem der weiteren vier Vorstandsmitglieder wurde nun Wolfgang Pichler von Manz gewählt.

KI als neue Aufgabe neben Mehrwertsteuer & Co

Bislang lag der Schwerpunkt der ARSV traditionell in Themen wie Buchpreisbindung oder Mehrwertsteuersatz. Jetzt dominieren rechtliche Themen rund um die Nutzung von KI, heißt es. Je nach Position können die Standpunkte von Verbänden, Verlagen und LegalTech-Unternehmen dabei stark abweichen.

„Es wird daher in nächster Zeit darum gehen, den Meinungsaustausch zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmer:innen und ihren Interessenvertretungen zu etablieren und zu fördern“, so Wolfgang Pichler. Er vertritt Manz nicht nur in der ARSV, sondern auch im Legal Tech Verband Deutschland.

