Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Wien. Bernhard Walter (29) ist jetzt Anwalt in den Praxisgruppen Corporate/M&A, Restrukturierung und Banking/Finance bei E+H.

E+H freut sich, dass Bernhard Walter seine Karriere als Rechtsanwalt in der Kanzlei fortsetzt, so eine Aussendung. Die Aufgabengebiete sind demnach zahlreich: Walter verstärke die Praxisgruppen Corporate + M&A, Restrukturierung + Insolvenz sowie Banking + Finance bei der Wirtschaftskanzlei. Peter Winkler, Managing Partner und Head Corporate + M&A, sowie Dominik Juster, Partner Corporate + M&A, zeigen sich über die Beförderung erfreut.

Die Laufbahn

Bernhard Walter ist bereits seit einigen Jahren Teil des Teams von E+H, zuletzt als Rechtsanwaltsanwärter, und habe umfassende Erfahrungen bei M&A-, Restrukturierungs- und Finanzierungstransaktionen gesammelt.

Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg absolvierte er einen einjährigen Auslandsaufenthalt an der University of East Anglia, Vereinigtes Königreich.