Binder Grösswang: Larissa Constanze Wagner jetzt Anwältin im Steuer-Team

Wien. Larissa Constanze Wagner (31) ist jetzt Anwältin im Steuerrechtsteam von Kanzlei Binder Grösswang.

Larissa Constanze Wagner ist seit 2022 im Steuerrechtsteam der Kanzlei, bisher als Rechtsanwaltsanwärterin, so eine Aussendung von Binder Grösswang.

Ihre Beratungsschwerpunkte liegen demnach in den Bereichen Unternehmenssteuerrecht inklusive Umgründungssteuerrecht, Internationales Steuerrecht, Besteuerung von Kapitalanlagen, Abgabenverfahren sowie Finanzstrafrecht.

Die Laufbahn

Mag. Larissa Constanze Wagner, LL.M. war vor ihrer Tätigkeit bei Binder Grösswang mehrere Jahre in der Steuerberatung tätig und ist geprüfte Steuerberaterin (Berufsberechtigung derzeit ruhend). Sie studierte Rechtswissenschaften in Graz (Mag. iur.) und besuchte den Universitätslehrgang „Steuerrecht und Rechnungswesen“ an der Universität Wien (LL.M.).

„Larissa bringt aufgrund ihres Werdeganges eine äußerst wertvolle Kombination aus steuerrechtlicher Expertise und ausgeprägtem wirtschaftlichem Verständnis ins Team“, so Christian Wimpissinger, Partner im Steuerrechtsteam.