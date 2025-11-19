Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Salzburg. Der Naturschutzbund Österreich hat Gernot Neuwirth (52) zum neuen Bundesgeschäftsführer ernannt. Der Biologe folgt auf Birgit Mair-Markart.

Der Naturschutzbund Österreich hat mit November 2025 Gernot Neuwirth zum Bundesgeschäftsführer der ältesten Naturschutzorganisation des Landes ernannt.

Der 52-Jährige Neuwirth bringt laut einer Aussendung langjährige Erfahrung im Natur- und Umweltschutz mit. Der studierte Biologe folgt auf Birgit Mair-Markart, die in den vergangenen 35 Jahren die Geschicke des Vereins leitete.

Der Werdegang

Gernot Neuwirth ist seit dem Jahr 2004 im Naturschutzbund tätig. Als Projektleiter von „Naturbeobachtung“ war er am Aufbau und der Weiterentwicklung des Citizen-Science-Projekts rund um Biodiversität beteiligt. Darüber hinaus leitete er laut den Angaben die Bereiche Naturfreikauf sowie Fundraising.

„Seit 112 Jahren kämpft der Naturschutzbund als gemeinnütziger und überparteilicher Verein für den Schutz der Biodiversität und für den Erhalt unserer einzigartigen Naturlandschaften. Angesichts der Klimakrise und des Verlustes von Arten und Lebensräumen ist es heute notwendiger denn je, dieser Aufgabe gerecht zu werden“, so Neuwirth.

