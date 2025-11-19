 Open menu
Business, Personalia

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Gernot Neuwirth ©Simone Neher

Salzburg. Der Naturschutzbund Österreich hat Gernot Neuwirth (52) zum neuen Bundesgeschäftsführer ernannt. Der Biologe folgt auf Birgit Mair-Markart.

Der Naturschutzbund Österreich hat mit November 2025 Gernot Neuwirth zum Bundesgeschäftsführer der ältesten Naturschutzorganisation des Landes ernannt.

Der 52-Jährige Neuwirth bringt laut einer Aussendung langjährige Erfahrung im Natur- und Umweltschutz mit. Der studierte Biologe folgt auf Birgit Mair-Markart, die in den vergangenen 35 Jahren die Geschicke des Vereins leitete.

Der Werdegang

Gernot Neuwirth ist seit dem Jahr 2004 im Naturschutzbund tätig. Als Projektleiter von „Naturbeobachtung“ war er am Aufbau und der Weiterentwicklung des Citizen-Science-Projekts rund um Biodiversität beteiligt. Darüber hinaus leitete er laut den Angaben die Bereiche Naturfreikauf sowie Fundraising.

„Seit 112 Jahren kämpft der Naturschutzbund als gemeinnütziger und überparteilicher Verein für den Schutz der Biodiversität und für den Erhalt unserer einzigartigen Naturlandschaften. Angesichts der Klimakrise und des Verlustes von Arten und Lebensräumen ist es heute notwendiger denn je, dieser Aufgabe gerecht zu werden“, so Neuwirth.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Zug um Zug verhandeln: Ein Buch für Verhandlungsprofis
  2. respACT CEO-Talk: Die Transformation und ihre Herausforderungen
  3. Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé
  4. Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Griffner Haus holt Hellfried Gugel wieder in die Chefetage

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Binder Grösswang: Larissa Constanze Wagner jetzt Anwältin im Steuer-Team

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

„Ein Shrinkflation-Gesetz taugt nicht zur Inflationsbekämpfung“

Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt

Reform des Scheidungsrechts geplant: Die Sicht der Experten

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

Neu in Bildung/Uni:

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Grazer Unis feiern ihre Erfinder: Bis zu 24 Patente pro Forscher

Neu in Personalia:

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt

600 Aktuare rufen nach Verstärkung: MINT-Offensive der Versicherer

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Logistikbranche: Digitale Transformation dient vorerst nur zum Kostensparen