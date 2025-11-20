 Open menu
Recht, Tools, Veranstaltung

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis

Armenak Utudijan, Sophie Martinetz, Andreas Tschugguel, Christian Gesek ©Maximilian Vintschgau

Veranstaltung. Die Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelte das Thema: „Legal Tech – Wie von KI profitieren?“. Dabei wurde die KI-Integration in der Praxis beleuchtet.

Die Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 (LTK25) im Park Hyatt Vienna stand diesmal unter dem Motto „Legal Tech – Wie von KI profitieren?“. Dabei drehte sich alles um die neuesten Legal Tech Themen, Digitalisierungstrends und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rechtsbereich.

Im Mittelpunkt der Konferenz standen laut einer Aussendung diverse Anwendungsfelder der KI von Wissensmanagement über Mandantengewinnung bis hin zu Fragen der Preisgestaltung juristischer Leistungen. Vertreter von Microsoft, Google, LexisNexis, OMV, Schönherr, Notariatskammer und Jusitzministerium diskutierten unter anderem darüber, wie der Sprung vom „Digital Gap“ zur echten KI-Integration gelingen kann.

Die Vortragenden

Die Sprecher der Konferenz kamen aus Rechtsabteilungen, Anwaltskanzleien, Fachverlagen, Ministerien und Legal Tech Firmen: Es referierten und diskutierten laut Veranstalter unter anderem Michael Berg-Müller (RechtGPT), Reinhard Bradatsch (Manz), Dijana Dukic (NHP), Christian Gesek (Justizministerium), Nassim Ghobrial (Baker McKenzie Österreich), Martin Hackl (Justizministerium), Alexander Höller (Google), Vladan Katanic (Notariatskammer), Stephan Klaus (OLG Wien), Susanne Lakatha (Manz), Harald Leitenmüller (Microsoft), Irene McGill (OMV), Susanne Mortimore (LexisNexis), Martin Niederhuber (NHP), Philipp Reinisch (Fieldfisher), Andrei Salajan (Schönherr), Michael Schachner (LexisNexis), Justizministerin Anna Sporrer, Verena Stolz (PEHB Rechtsanwälte) und ÖRAK-Präsident Armenak Utudjian.

Mehrere Workshops behandelten Tools wie RechtGPT für juristische Recherche sowie Bryter und Legora für KI & Prozessoptimierung. „Es gab eine richtige Aufbruchstimmung: Europa hat das erste Legal Tech Unicorn mit Legora. Legal Tech ist längst kein Trend mehr, sondern die Grundlage moderner Rechtsberatung“, so Sophie Martinetz, Gründerin und Host von Future-Law: „Es gibt keine Ausreden mehr. Legal Tech ist nicht das Ziel, sondern das entscheidende Werkzeug, um juristische Dienstleistungen effizienter, zugänglicher und zukunftsfähiger zu machen. Jetzt geht es um Umsetzung, Effizienz und Mandantenorientierung.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Legal Tech Event zu Microsoft & Cloud mit Future-Law
  2. Sommerfest, Musik und Kino bei CBRE, EY, VAV und mehr
  3. Wiener Real Estate Salon findet am 5. November 2025 statt
  4. KI in der Steuerberatung: Das war die TaxTech Konferenz 2025

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Griffner Haus holt Hellfried Gugel wieder in die Chefetage

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Noerr berät Roland Berger bei Sanierungs-Pakt mit Schmitz & Partner

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis

Binder Grösswang: Larissa Constanze Wagner jetzt Anwältin im Steuer-Team

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

App für die Arbeitnehmerveranlagung von RelaxTax und Linde

Neu in Bildung/Uni:

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Neu in Personalia:

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt