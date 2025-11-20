Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

 Open menu
Holen Sie sich fundiertes Basiswissen für Buchhaltung, Personalverrechnung und Kanzleiassistenz! Und zwar online – genau dann, wenn es für Sie passt.

Erarbeiten Sie sich mit diesem Web Based Training zeit- u. ortsunabhängig essenzielles wirtschafts- und steuerrechtliches Grundlagenwissen!

Durch die interaktiven Lerneinheiten können Sie schon während Ihrer Lernphase herausfinden, welcher Karriereweg gut zu Ihnen passt.

Ihr Mehrwert: Mit dieser fundierten Basis sind Sie optimal auf die weiterführenden ASW-Diplome zu den Themen Buchhaltung, Personalverrechnung und Kanzleiassistenz vorbereitet.

Ein maßgeschneidertes Angebot für

  • Interessierte, die ihren Karriereweg in der Steuer- und Wirtschaftsberatung finden möchten
  • Quereinsteiger:innen, die sich wirtschaftlich-rechtliches Wissen aneignen möchten
  • Neue Mitarbeiter:innen mit kaufmännischer Ausbildung oder Lehre

Finden Sie heraus, welcher Karrierepfad (Buchhaltung, Personalverrechnung oder Kanzleiassistenz) genau der richtige für Sie ist!

  • Mit einem starken Fundament starten Sie selbstbewusst in weiterführende Berufsqualifikationen.
  • Sie profitieren von praxisnahem Fachwissen für den Berufsalltag und Grundlagen, die Sie direkt in der täglichen Arbeit in der Kanzlei anwenden können.

Absolvent:innen können wirtschaftliche Fachbegriffe korrekt verwenden, Rechtsordnung und zentrale Behörden (z.B. Finanzamt, Sozialversicherung) erklären, Grundlagen des Rechnungswesens anwenden, einfache Buchungsfälle nachvollziehen, Grundlagen der Personalverrechnung und des Abgabenwesens verstehen u.v.m.

Alles Nähere finden Sie unter

Ihr Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

