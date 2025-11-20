Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Künstliche Intelligenz. Anfang Dezember 2025 veranstaltet der Fachverlag Manz die „Jahrestagung KI-Recht“. Es referieren Partner und Counsel von Dorda, Schönherr und Wolf Theiss.

Fachverlag Manz veranstaltet am 4. Dezember die diesjährige „Jahrestagung KI-Recht“. Der (anmelde- und kostenpflichtige) Event findet laut einer Aussendung ganztägig im DoubleTree by Hilton Vienna im 14. Wiener Gemeindebezirk statt. Die Tagung steht unter dem Motto „Rechtliche Rahmenbedingungen für die Künstliche Intelligenz“ und kann auch über einen Live-Stream mitverfolgt werden.

Themen sind diesmal u.a.: Next Generation AI, Prompting, Grounding, Responsible AI, Datenschutz, Datenschutzbehörde, das Verhältnis KI-VO und DSGVO, KI-Servicestelle und KI-Verordnung, KI in der Anwaltschaft, KI in Unternehmen, KI-Haftung, verbotene KI-Praktiken und Hochrisiko-KI.

Die Vortragenden

Es referieren laut Ankündigung Alexandra Ciarnau (Dorda), Thomas Kulnigg (Schönherr), Günther Leissler (Schönherr), Harald Leitenmüller (Microsoft Österreich), Matthias Schmidl (Datenschutzbehörde), Klaus Steinmaurer (RTR-GmbH), Merve Taner (Erste Bank), Phillip Wrabetz (Wolf Theiss) und Michael Woller (Schönherr).

Tagungsleiter ist Univ.-Prof. Wolfgang Zankl, Vorstand des Instituts für digitale Transformation und künstliche Intelligenz der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien (SFU).