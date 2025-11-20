 Open menu
Business, M&A, Recht

Noerr berät Roland Berger bei Sanierungs-Pakt mit Schmitz & Partner

©ejn

Restructuring-Tochter. Roland Berger legt mit Schmitz & Partner bei Restrukturierung und Sanierung zusammen. Kanzlei Noerr ist behilflich.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat mit einem Team unter der Leitung von Gerald Reger und Christian Haagen das Beratungshaus Roland Berger bei einer Kooperation im Bereich Unternehmensrestrukturierung und -sanierung beraten.

Im Rahmen der Kooperation gründen Roland Berger und Schmitz & Partner eine neue Gesellschaft, deren Kerngeschäft darin bestehe, erfahrene Chief Restructuring Officers (CRO) in Unternehmen zu entsenden, die sich in kritischen Situationen befinden, wie es heißt.

Gemeinsam Helfer in der Not

Neben der Beratung in gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen hat das Noerr‑Team Roland Berger im Rahmen der Transaktion auch hinsichtlich des Abschlusses von Rahmenverträgen über Beratungsdienstleistungen rechtlich begleitet, so eine Aussendung.

Die neue Gesellschaft firmiert zum 1. Januar 2026 unter dem Namen Ralf Schmitz CRO Management GmbH. Als Kompetenzzentrum werde es die gesamte Wertschöpfungskette der Restrukturierung abdecken – von der Entwicklung von Restrukturierungskonzepten über die Umsetzung im Unternehmen bis zur (hoffentlich) erfolgreichen Transformation.

Die Unternehmen

Roland Berger mit Sitz in München zählt mit rund 3.000 Beschäftigten zu den führenden Unternehmensberatungen mit Schwerpunkt auf strategische Managementberatung. Schmitz & Partner Unternehmensberater ist darauf spezialisiert, Unternehmen in Krisensituationen zu betreuen. Am Steuer stehen Ralf Schmitz, Benno Hank und Stephan Happe.

