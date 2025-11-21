Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Wien. Anwalt Zakar Stepanyan verstärkt ab sofort das Kartellrechts-Team der Anwaltskanzlei Dorda. Er kommt von Cerha Hempel.

Die Wiener Wirtschaftskanzlei Dorda hat Anwalt Zakar Stepanyan ins Team geholt. Er wird laut einer Aussendung das Kartellrechts-Team der Kanzlei verstärken und ist auf Kartellrecht, Investitionskontrolle und Zusammenschlussrecht spezialisiert.

Stepanyan berät demnach nationale und internationale Unternehmen in Verfahren vor Wettbewerbsbehörden, begleitet Fusionskontroll- und Investitionsprüfungsverfahren und unterstützt bei der rechtlichen Strukturierung grenzüberschreitender Transaktionen. Vor seinem Einstieg bei Dorda war Zakar Stepanyan in der Wiener Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel tätig.

Das Statement

„Zakar Stepanyan ist ein großer Gewinn für unser Team“, so Heinrich Kühnert, Partner und Leiter der Praxisgruppe Kartell- und Wettbewerbsrecht bei Dorda: „Mit seiner hohen Fachkenntnis, seiner Erfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft und Regulierung und seinem internationalen Blick stärkt er unsere Position in einem der anspruchsvollsten Rechtsbereiche.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden: Newsletter anmelden/verwalten