 Open menu
Personalia, Recht

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Andreas Lengler ©Georg Wilke

Wien. Mit Rechtsanwalt Andreas Lengler (32) will Wirtschaftskanzlei KWR im Gesellschaftsrecht ausbauen – inklusive Liechtenstein-Know-how.

Lenglers Schwerpunkte liegen laut einer Aussendung in den Bereichen Stiftungsrecht, Erbrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Zivil- und Vertragsrecht, Vertretung in Zivilverfahren und Wirtschaftsstrafsachen, Private Clients sowie Nachfolgeplanung.

Darüber hinaus bringe er mit seiner früheren rechtsanwaltlichen Tätigkeit in Liechtenstein entsprechende Erfahrung mit und soll den Ausbau des internationalen Geschäfts bei KWR vorantreiben.

Die Laufbahn

Andreas Lengler, LL.M., B.Sc ist seit 2025 als Rechtsanwalt bei KWR tätig. Während des Studiums an der WU Wien war er bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Wien tätig und absolvierte mehrere Praktika in Großkanzleien, heißt es dazu weiter.

Nach Abschluss seiner Studien (Internationale BWL 2018, Wirtschaftsrecht 2021) und Absolvierung der Gerichtspraxis 2021 trat Lengler als Rechtsanwaltsanwärter in eine internationale Liechtensteinische Wirtschaftskanzlei ein. Im Jahr 2024 folgte die Absolvierung der Liechtensteinischen Rechtsanwaltsprüfung, woraufhin er in Liechtenstein als Rechtsanwalt tätig war; 2025 absolvierte er die Eignungsprüfung zum österreichischen Rechtsanwalt.

Die Statements

„Mit Andreas Lengler gewinnen wir nicht nur juristische Expertise, sondern auch frische Impulse für die Weiterentwicklung unseres Gesellschaftsrechtsteams. Gemeinsam werden wir unsere Position als führende Kanzlei in diesem Bereich weiter ausbauen“ so KWR-Partner Gerold Wietrzyk.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Andreas Lengler einen äußerst kompetenten Experten für den Ausbau unserer Gesellschaftsrechtspraxis zu gewinnen. Dies ist ein weiterer, wichtiger Schritt in unserer Strategie, um KWR und seine Beratungsfelder noch attraktiver zu gestalten und junge Talente für unsere Kanzlei zu gewinnen“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Heidenbauer Gruppe: Anwalt Helmut Fetz ist Insolvenzverwalter
  2. Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team
  3. Noerr berät Roland Berger bei Sanierungs-Pakt mit Schmitz & Partner
  4. Binder Grösswang: Larissa Constanze Wagner jetzt Anwältin im Steuer-Team

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Griffner Haus holt Hellfried Gugel wieder in die Chefetage

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Nationalrat nimmt Shrinkflation und teure Führerscheine ins Visier

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Heidenbauer Gruppe: Anwalt Helmut Fetz ist Insolvenzverwalter

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Neu in Steuer:

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

Neu in Bildung/Uni:

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Neu in Personalia:

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt