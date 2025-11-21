KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Wien. Mit Rechtsanwalt Andreas Lengler (32) will Wirtschaftskanzlei KWR im Gesellschaftsrecht ausbauen – inklusive Liechtenstein-Know-how.

Lenglers Schwerpunkte liegen laut einer Aussendung in den Bereichen Stiftungsrecht, Erbrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Zivil- und Vertragsrecht, Vertretung in Zivilverfahren und Wirtschaftsstrafsachen, Private Clients sowie Nachfolgeplanung.

Darüber hinaus bringe er mit seiner früheren rechtsanwaltlichen Tätigkeit in Liechtenstein entsprechende Erfahrung mit und soll den Ausbau des internationalen Geschäfts bei KWR vorantreiben.

Die Laufbahn

Andreas Lengler, LL.M., B.Sc ist seit 2025 als Rechtsanwalt bei KWR tätig. Während des Studiums an der WU Wien war er bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Wien tätig und absolvierte mehrere Praktika in Großkanzleien, heißt es dazu weiter.

Nach Abschluss seiner Studien (Internationale BWL 2018, Wirtschaftsrecht 2021) und Absolvierung der Gerichtspraxis 2021 trat Lengler als Rechtsanwaltsanwärter in eine internationale Liechtensteinische Wirtschaftskanzlei ein. Im Jahr 2024 folgte die Absolvierung der Liechtensteinischen Rechtsanwaltsprüfung, woraufhin er in Liechtenstein als Rechtsanwalt tätig war; 2025 absolvierte er die Eignungsprüfung zum österreichischen Rechtsanwalt.

Die Statements

„Mit Andreas Lengler gewinnen wir nicht nur juristische Expertise, sondern auch frische Impulse für die Weiterentwicklung unseres Gesellschaftsrechtsteams. Gemeinsam werden wir unsere Position als führende Kanzlei in diesem Bereich weiter ausbauen“ so KWR-Partner Gerold Wietrzyk.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Andreas Lengler einen äußerst kompetenten Experten für den Ausbau unserer Gesellschaftsrechtspraxis zu gewinnen. Dies ist ein weiterer, wichtiger Schritt in unserer Strategie, um KWR und seine Beratungsfelder noch attraktiver zu gestalten und junge Talente für unsere Kanzlei zu gewinnen“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.