 Open menu
Bildung & Uni, Tech

Männlicher KI traut man nicht, weibliche KI wird ausgenützt

München/Dublin. Menschen übertragen ihre Rollenbilder auf die KI – das hat Folgen für die Entwicklung fairer KI-Systeme, wie eine neue Studie zeigt.

Eine Studie von Forschenden der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Trinity College Dublin zeigt, dass Menschen geschlechtsspezifische Vorurteile auf KI übertragen. Dabei behandeln sie „weibliche“ und „männliche“ KI-Systeme unterschiedlich, ähnlich wie menschliche Geschlechtsrollen. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Studie teil, die kürzlich in der Fachzeitschrift iScience veröffentlicht wurde; die Ergebnisse sind relevant für die Gestaltung, Nutzung und Regulierung von interaktiven KI-Systemen.

Die Studie fand heraus, dass weiblich gekennzeichnete KI-Systeme vergleichbar häufig ausgenutzt werden wie menschliche Frauen. Männerlich gekennzeichneten KI-Systemen wird ähnlich stark misstraut wie männlichen Menschen. Besonders auffällig ist, dass weibliche KI öfter ausgenutzt werden als menschliche Partnerinnen im gleichen Experiment.

Spieltheorie zeigt Unterschiede

Die Forschenden untersuchten dies anhand des „Gefangenendilemmas“, einem Spiel der Spieltheorie, bei dem Kooperationsbereitschaft und Misstrauen getestet werden. Die Spielpartner wurden als Mensch oder KI deklariert und zusätzlich mit Geschlechtsmerkmalen wie männlich, weiblich, nicht-binär oder geschlechtsneutral versehen. Die Ergebnisse bestätigen, dass geschlechtsspezifische Erwartungen aus dem menschlichen Miteinander auch in der Zusammenarbeit mit KI gelten.

Das hat weitreichende Auswirkungen darauf, wie KI-Systeme heute gestaltet und eingesetzt werden. Jurgis Karpus von der LMU betont in einer Aussendung, dass menschenähnliche Eigenschaften zwar die Zusammenarbeit verbessern können, gleichzeitig aber Risiken bergen. Insbesondere könne dadurch die Übertragung und Verstärkung bestehender geschlechtsspezifischer Vorurteile auf KI-Systeme erfolgen.

Da KI immer stärker in den Alltag integriert wird, sei es wichtig, die Geschlechterdarstellung bei der KI-Gestaltung bewusst zu berücksichtigen. So könne das Engagement der Nutzerinnen und Nutzer gefördert und Vertrauen in automatisierte Systeme aufgebaut werden. Entwicklerinnen und Entwickler sind aufgefordert, solche Vorurteile zu erkennen und aktiv abzubauen. Ziel sei es, schädliche geschlechtsspezifische Diskriminierung zu verhindern und KI-Systeme sozial verantwortlich, fair und vertrauenswürdig zu gestalten.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Bilderkennung von KI und Mensch Neurowissenschaften Max Planck Extrajournal.Net
Bohrgerät

Weitere Meldungen:

  1. Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien
  2. Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft
  3. Accentro macht StaRUG-Sanierung ohne Kapitalschnitt auf null
  4. Kein Parkplatz? Ein Pilotprojekt soll in den Städten mehr Platz schaffen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Griffner Haus holt Hellfried Gugel wieder in die Chefetage

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Nationalrat nimmt Shrinkflation und teure Führerscheine ins Visier

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Heidenbauer Gruppe: Anwalt Helmut Fetz ist Insolvenzverwalter

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Neu in Steuer:

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

Neu in Bildung/Uni:

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Neu in Personalia:

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt