 Open menu
Finanz, Recht, Steuer

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

Johannes Edlbacher ©PwC Österreich

Österreich. Bei Einkünfte aus Kryptowährungen wie Bitcoin sind 27,5% Steuer fällig: Der Fiskus hat 2026 neue Möglichkeiten, säumige Krypto-Steuersünder zu finden, warnt PwC.

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Solana etablieren sich seit einigen Jahren als eine ernsthafte Alternative zu traditionellen Finanzanlagen, so eine Aussendung von PwC. Manche ein(e) Leser:in mag das durchaus erstaunlich finden, denn aktuell zeigen die Krypto-Assets gerade wieder, warum sie so riskant sind: Bitcoin hat in den letzten 30 Tagen stolze 25 Prozent an Wert verloren. Doch folgten in der Vergangenheit auf solche Kurs-Crashes beachtliche Höhenflüge, das muss man auch dazu festhalten.

Gewinne müssen mit dem Fiskus geteilt werden – Verluste nicht

So mancher Bitcoin-Anleger wird in den letzten Wochen verkauft haben, bevor die Kurse zu stark in den Keller gehen – und hat dabei je nach Einstiegszeitpunkt vielleicht sehr schöne Gewinne gemacht: Zwischen Ende 2022 und Ende 2025 hat sich die bekannteste Kryptowährung im Kurs verfünffacht. Und um genau solche Krypto-Gewinne geht es, denn jetzt wartet das Finanzamt sozusagen als Endgegner.

Einhergehend mit der zunehmenden Beliebtheit unter den Anleger:innen geraten Kryptowährungen verstärkt auch in den Fokus des Gesetzgebers. So wurden in Österreich vor drei Jahren separate Regelungen zur Besteuerung von Kryptowährungen beschlossen, wodurch Unklarheiten beseitigt wurden und Rechtssicherheit geschaffen wurde, so PwC.

„Einkünfte aus Kryptowährungen unterliegen seit der Neuregelung im Jahr 2022 nunmehr – so wie auch alle anderen Einkünfte aus Kapitalvermögen – grundsätzlich dem besonderen Steuersatz von 27,5%“, erklärt Johannes Edlbacher, Steuerexperte bei PwC Österreich.

Gefährlicher Irrtum bei ausländischen Krypto-Börsen

Seit dem 1. Jänner 2024 sind österreichische Krypto-Plattformen verpflichtet, die 27,5-prozentige Steuer auf Kryptoeinkünfte in Form von Kapitalertragsteuer (KESt) einzubehalten und für die Anleger:innen an das Finanzamt abzuführen. Zu diesem Zweck fragen die Plattformen von ihren Usern Steuernummer u.ä. ab.

Es sei daher nicht „auszuschließen“, dass österreichische Anleger:innen bewusst österreichische Kryptobörsen meiden und stattdessen ausländische Kryptobörsen nutzen, um den KESt-Abzug zu umgehen, formuliert es PwC in der Aussendung vornehm. Und warnt: Die Nutzung einer ausländischen Kryptobörse bedeute nicht, dass aufgrund des fehlenden KESt-Abzugs die Einkünfte steuerfrei sind. Es fehlt bloß der Automatismus.

Anleger:innen, die ausländische Kryptobörsen nutzen, sind folglich verpflichtet, die Einkünfte aus den Kryptowährungen selbst in die Steuererklärung aufzunehmen. Diverse Studien zeigen, dass ein Großteil der Anleger:innen diesen Verpflichtungen allerdings nicht nachkomme.

Krypto-Transaktionen künftig grenzüberschreitend sichtbar

Kryptotransaktionen, die über in- und ausländische Kryptobörsen abgewickelt werden, sind derzeit für die österreichischen Steuerbehörden nicht einsehbar. Dies soll sich aber schon sehr bald mit der überarbeiteten EU-Amtshilferichtline (der sogenannten DAC 8), die auf dem Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD basiert, ändern. In Österreich wird sie mit dem Krypto-Meldepflichtgesetz (Krypto-MPfG) umgesetzt (die Regierungsvorlage zum Krypto-MPfG wurde gestern veröffentlicht).

DAC 8 verpflichtet nämlich Kryptodienstleister, Name, Adresse und die Steueridentifikationsnummer der Steuerpflichtigen sowie die durchgeführten Kryptotransaktionen an die Steuerbehörden zu melden, hält PwC fest: „Wickeln also österreichische Anleger:innen ihre Kryptotransaktionen über eine Kryptobörse beispielsweise in Deutschland ab, so meldet die deutsche Kryptobörse die Transaktionen der österreichischen Anleger:innen an die deutsche Steuerbehörde, die wiederum die Daten an die österreichische Finanz weiterleitet“, so Edlbacher.

Nicht nur EU-Staaten melden weiter

Die österreichische Finanzverwaltung wird somit umfassende Daten über die Kryptotransaktionen der Steuerpflichtigen erhalten, die automationsunterstützt ausgewertet und zur Überprüfung der Steuerehrlichkeit der Anleger:innen herangezogen werden können.

CARF wird nicht nur von den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt. Mittlerweile haben auch mehr als 40 Drittstaaten ihre Teilnahme zugesagt. DAC 8 tritt in der EU am 1.1.2026 in Kraft, wobei die ersten Meldungen an die Steuerbehörden für das Jahr 2026 im Jahr 2027 vorzunehmen sind.

Rechtzeitige Selbstanzeige kann Finanzstrafverfahren verhindern

Da mit dem internationalen Datenaustausch das Entdeckungsrisiko deutlich steigen werde, rät PwC bisher säumigen Anleger:innen, ihre nicht ordnungsgemäß versteuerten Einkünfte aus Kryptowährungen schnellstmöglich durch eine Selbstanzeige nachzuversteuern. Denn eine Selbstanzeige ist nur unter bestimmten Bedingungen strafbefreiend, insbesondere wenn die Abgabenbehörde zum Zeitpunkt der Selbstanzeige noch keine Verfolgungshandlungen gesetzt hat, bzw. wenn den Anleger:innen nicht bekannt ist, dass die Tat ganz oder zum Teil bereits entdeckt ist.

Selbst wenn die Finanz bereits Kenntnis über nicht versteuerte Kryptoeinkünfte erlangt habe, sei die Einbringung einer Selbstanzeige in der Regel sinnvoll, da sie unter Umständen einen Milderungsgrund darstellt.

Was wurde verbrochen, wie und wieviel?

Ungeachtet dessen muss eine Selbstanzeige auch inhaltliche Anforderungen erfüllen. So ist beispielsweise die Verfehlung darzulegen und es sind die für die Feststellung der Verkürzung bedeutsamen Umstände offenzulegen.

Die abgabenrechtliche Verjährungsfrist beträgt laut PwC in der Regel fünf Jahre, im Fall von (bedingtem) Vorsatz (Steuerhinterziehung) zehn Jahre. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen (und somit auch aus Kryptowährungen) werde in der Regel bedingter Vorsatz unterstellt. Angesichts der komplexen Bestimmungen sei es jedenfalls ratsam, professionelle Hilfe hinzuzuziehen (d.h. seitens eine(r) Steuerberater:in, Anm.d.Red.). „Denn Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, so Edlbacher.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft
  2. Binder Grösswang: Larissa Constanze Wagner jetzt Anwältin im Steuer-Team
  3. Cerha Hempel berät Amina Bank bei europäischer Krypto-Lizenz
  4. Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Griffner Haus holt Hellfried Gugel wieder in die Chefetage

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Nationalrat nimmt Shrinkflation und teure Führerscheine ins Visier

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Heidenbauer Gruppe: Anwalt Helmut Fetz ist Insolvenzverwalter

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Neu in Steuer:

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

BMD-Anwendertreffen ab 13. November in Graz, Linz, Salzburg und Wien

BDO holt Kanzlei Gerstgrasser in Vorarlberg an Bord

Neu in Bildung/Uni:

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Neu in Personalia:

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Neue Online-Anmeldung für Marken und Designs beim Patentamt