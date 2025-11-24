Junge Kunst kommt wieder in die Kanzlei fwp: „Love Beyond“

Wien. Anwaltskanzlei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) und die Akademie der bildenden Künste Wien luden zur Eröffnung der Ausstellung „26/kunstakt“.

Die Anwaltskanzlei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) veranstaltet gemeinsam mit der Akademie der bildenden Künste Wien wieder das Kunstprojekt „kunstakt“ und präsentiert dabei künstlerische Werke in den Kanzleiräumlichkeiten.

Die diesjährige Ausstellung trägt den Titel „Love Beyond“, beinhaltet laut einer Aussendung Werke der Künstlerinnen und Künstler Chien Yu Lin, Ju Aichinger, Kweku Okokroko, Lisa Breyer, Lotti Brockmann, Maria Pylypenko, Natalia Del Mar Kašik sowie Thyra Wanvig und wurde nun feierlich eröffnet. Rund 140 Gäste folgten der Einladung in die Kanzleiräumlichkeiten am Schottenring in Wien.

Langjährige Zusammenarbeit

Kuratiert wird die Ausstellung von Veronika Dirnhofer und Philip Patkowitsch von der Akademie der bildenden Künste Wien. „Mit Love Beyond möchten wir einen Raum schaffen, in dem Liebe nicht als rein persönliches Gefühl, sondern als soziale und politische Praxis sichtbar wird. Die ausgestellten Werke zeigen, wie tiefgreifend Kunst an gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen teilnehmen kann“, so Dirnhofer.

„Der kunstakt ist für uns seit vielen Jahren ein Herzensprojekt“, so Markus Fellner, Partner bei fwp: „Er schafft eine Plattform für junge Künstlerinnen und Künstler, sich einem breiten Publikum zu präsentieren, und verbindet zugleich juristische und künstlerische Perspektiven auf inspirierende Weise.“ Die Werke werden laut fwp ein Jahr lang in der Kanzlei ausgestellt.