Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

Wien. Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl zur Partnerin und Florian Stefan zum Equity Partner. Ihre Themen sind Arbeits- und Schiedsrecht.

Wirtschaftskanzlei Vavrovsky Heine Marth nimmt Theresa Nindl, Arbeitsrechtsexpertin der Kanzlei, neu in den Partnerkreis auf: Man setze damit verstärkt den Fokus auf den Fachbereich Arbeitsrecht, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Anwältin Theresa Nindl ist seit 2020 Teil des Dispute Resolution Teams von VHM und hat sich bereits zuvor als Rechtsanwaltsanwärterin auf die Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen spezialisiert. Sie vertrete nationale und internationale Unternehmen, ebenso wie Gesellschaftsorgane und leitende Angestellte. Ein wesentlicher Fokus liege auch in der Strategieberatung, sowohl im streitigen als auch im außerstreitigen Bereich.

Nindl hat ihren Weg bei VHM als Rechtsanwaltsanwärterin begonnen (sie war zuvor auch bei Dorda, Anm.d.Red.) und ist auch als Mentorin für angehende Jurist:innen und Nachwuchsanwält:innen tätig. Sie hat neben ihrem Abschluss in Rechtswissenschaften (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) auch einen Abschluss in Kunstgeschichte, war früher im Kulturmanagement tätig und ist Fachautorin und -vortragende.

Florian Stefan wird Equity Partner

Florian Stefan steigt bei Vavrovsky Heine Marth zur Equity Partnerschaft auf: Er wurde 2022 zum Partner befördert und nun zum Equity Partner ernannt. Stefan habe gemeinsam mit Nikolaus Vavrovsky das Department für internationales Schiedsrecht bei VHM auf- und ausgebaut und ist auch als Co-Head des Teams tätig.

Stefan ist regelmäßig als Speaker bei Fachkonferenzen tätig, publiziert in seinen Fachgebieten zu verschiedenen Themen und ist auch als Schiedsrichter aktiv. Er vertrete darüber hinaus Mandant:innen in Schiedsverfahren und hat seinen Beratungfokus in den Bereichen Corporate and Commercial, M&A, Infrastructure, Technologie sowie Oil & Gas.