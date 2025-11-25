 Open menu
Business, Recht

DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad

Jasna Zwitter-Tehovnik ©DLA Piper / Cornelis Gollhardt

Airports & Anwälte. DLA Piper hat die International Finance Corporation (IFC) und die irakische Regierung bei der Ausschreibung eines PPP-Projekts zur Modernisierung des Flughafen Bagdad beraten.

Anwaltskanzlei DLA Piper hat die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, sowie die Regierung des Irak bei der Ausschreibung eines Public-Private-Partnership (PPP)-Projekts zur Modernisierung des internationalen Flughafens in Bagdad beraten. Laut einer Aussendung ist es das erste PPP-Projekt seiner Art im irakischen Luftfahrtsektor. Das Investitionsvolumen soll sich auf rund 800 Mio. US-Dollar belaufen.

Ziel des Vorhabens ist es laut Kanzlei, die Kapazität und den Betrieb des internationalen Flughafens Bagdad zu modernisieren und auszubauen, private Investitionen zu fördern, die Servicequalität zu steigern und die Position des Irak als regionales Luftfahrt-Drehkreuz zu stärken.

DLA Piper beriet IFC und die Regierung des Irak in allen Aspekten der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlungsprozesse des PPP. Dazu zählten unter anderem die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und des PPP-Vertrags. Am 5. November 2025 wurde der Zuschlag an ein Konsortium aus CAAP (Corporación América Airports) und dem lokalen Infrastrukturunternehmen Amwaj International erteilt.

Das Beratungsteam

Das Team von DLA Piper wurde von den Jasna Zwitter-Tehovnik (Wien), Partnerin in der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich, und Partner Francesco Ferrari (Mailand), Co-Leiter des Sektors Infrastruktur, Bau & Transport in Europa, geleitet. Jasna Zwitter-Tehovnik war federführend für die Erstellung des Projektvertrages verantwortlich.

Dasselbe DLA Piper Team beriet laut Kanzlei zuvor IFC und die Regierung Bulgariens bei der Ausschreibung der Konzession für den Flughafen Sofia im Rahmen eines PPP-Modells. Das Team unterstützte außerdem IFC und die Regierung des Libanon bei der geplanten Ausschreibung zur Sanierung, Erweiterung und zum Betrieb des internationalen Flughafens Beirut im Rahmen eines PPP-Modells (2021) sowie IFC und die Regierung Kirgisistans bei der geplanten Ausschreibung des internationalen Flughafens Manas in Bischkek unter einem PPP-Modell (2022).

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan
  2. Verbund kauft Projektrechte für deutsche Windparks: Die Berater
  3. Junge Kunst kommt wieder in die Kanzlei fwp: „Love Beyond“
  4. KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bianca Pfaller ist neue Chief Financial Officer bei Mobilfunkanbieter Drei

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

Verbund kauft Projektrechte für deutsche Windparks: Die Berater

Gefährdete Arten: CITES debattiert Handelsverbot für Haie und Rochen

Junge Kunst kommt wieder in die Kanzlei fwp: „Love Beyond“

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Neues Gesetz zu Nachhaltigkeitsberichten: Neue Strafen, neue Prüfer

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

Neu in Bildung/Uni:

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Neu in Personalia:

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 behandelt KI-Integration in der Praxis