DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad

Airports & Anwälte. DLA Piper hat die International Finance Corporation (IFC) und die irakische Regierung bei der Ausschreibung eines PPP-Projekts zur Modernisierung des Flughafen Bagdad beraten.

Anwaltskanzlei DLA Piper hat die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, sowie die Regierung des Irak bei der Ausschreibung eines Public-Private-Partnership (PPP)-Projekts zur Modernisierung des internationalen Flughafens in Bagdad beraten. Laut einer Aussendung ist es das erste PPP-Projekt seiner Art im irakischen Luftfahrtsektor. Das Investitionsvolumen soll sich auf rund 800 Mio. US-Dollar belaufen.

Ziel des Vorhabens ist es laut Kanzlei, die Kapazität und den Betrieb des internationalen Flughafens Bagdad zu modernisieren und auszubauen, private Investitionen zu fördern, die Servicequalität zu steigern und die Position des Irak als regionales Luftfahrt-Drehkreuz zu stärken.

DLA Piper beriet IFC und die Regierung des Irak in allen Aspekten der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlungsprozesse des PPP. Dazu zählten unter anderem die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und des PPP-Vertrags. Am 5. November 2025 wurde der Zuschlag an ein Konsortium aus CAAP (Corporación América Airports) und dem lokalen Infrastrukturunternehmen Amwaj International erteilt.

Das Beratungsteam

Das Team von DLA Piper wurde von den Jasna Zwitter-Tehovnik (Wien), Partnerin in der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich, und Partner Francesco Ferrari (Mailand), Co-Leiter des Sektors Infrastruktur, Bau & Transport in Europa, geleitet. Jasna Zwitter-Tehovnik war federführend für die Erstellung des Projektvertrages verantwortlich.

Dasselbe DLA Piper Team beriet laut Kanzlei zuvor IFC und die Regierung Bulgariens bei der Ausschreibung der Konzession für den Flughafen Sofia im Rahmen eines PPP-Modells. Das Team unterstützte außerdem IFC und die Regierung des Libanon bei der geplanten Ausschreibung zur Sanierung, Erweiterung und zum Betrieb des internationalen Flughafens Beirut im Rahmen eines PPP-Modells (2021) sowie IFC und die Regierung Kirgisistans bei der geplanten Ausschreibung des internationalen Flughafens Manas in Bischkek unter einem PPP-Modell (2022).