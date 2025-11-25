 Open menu
Recht

Forum Mobilkommunikation gibt Gemeinden rechtliche Tipps

©ejn

Wien. Die neu gestaltete Website des Forum Mobilkommunikation gibt Gemeinden rechtliche Tipps für den Bau von Mobilfunkstationen.

Rechtliche Infos für den Bau von Mobilfunkstationen finden sich ab sofort auf der neu gestalteten Website des Forum Mobilkommunikation. Der Abschnitt „Recht verständlich formuliert“ richtet sich speziell an Gemeinden und Behörden.

Die Website möchte laut einer Aussendung die wichtigsten rechtlichen Fragen zum Netzausbau behandeln und enthält demnach auch den FMK-Leitfaden „Senderbau“ – eine Zusammenfassung von Informationen rund um zentrale Themen des Mobilfunknetzausbaus.

Technische und gesundheitliche Themen

Die Website behandelt darüber hinaus auch andere Themen rund um das Mobilfunknetz: Im Bereich „Alles rund um Mobilfunk“ erfahren Interessierte beispielsweise, wie Mobilfunknetze funktionieren und was 5G bedeutet.

Unter „Fakten statt Angstmache“ werden Informationen zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen des Mobilfunks vermittelt. Für Ärzte steht dabei ein eigener Bereich mit medizinischen Fachinformationen zur Verfügung.

Der Bereich „Mobilfunk ist nachhaltig“ erklärt, wie moderne Mobilfunknetze – insbesondere mit der Einführung von 5G – energieeffizienter und ressourcenschonender gebaut können.

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

