Frauen in der Immobilienwirtschaft: 8. Mentoringprogramm des Salon Real

Wien. Das Mentoringprogramm des Salon Real, Frauennetzwerk in der Immobilienwirtschaft, findet heuer zum 8. Mal statt. 12 Teilnehmerinnen wurden dafür ausgewählt.

Heuer findet das Mentoringprogramm des Salon Real, Frauennetzwerk in der österreichischen Immobilienwirtschaft, zum achten Mal statt. Neben dem fachlichen Austausch stehen laut einer Aussendung „individuelle Karrierewege“ sowie die „persönliche Entwicklung“ im Fokus des Mentoringprogramms.

Der offizielle Auftakt des diesjährigen Programms erfolgte am 11. November, bei dem die Mentoring-Gruppe 2025/2026 erstmals bei einer Veranstaltung zusammenkam.

Dieses Jahr wurden aus den Bewerbungen insgesamt zwölf Teilnehmerinnen ausgewählt. Diese sind laut Veranstalter in den Bereichen Architektur, Projektentwicklung, Immobilienvermittlung, Recht, Finanzierung, Marketing, Facility Management, Bauwesen, ESG, Energiewirtschaft oder Hochschullehre tätig.

Mitgliedschaft als Option

Geleitet wird das Mentoringprogramm von Valerie Hillebrand, Vorständin des Salon Real und Leiter der Bereiche Marketing, Kommunikation und Akquise bei BCE (Beyond Carbon Energy).

Nach Abschluss des Programms haben die Mentees die Möglichkeit, als Light-Mitglieder für mindestens zwei Jahre Teil des Salon Real zu bleiben: „Damit erhalten sie Zugang zu allen Angeboten des Netzwerks und können ihre persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung gezielt fortsetzen. Nach dieser Phase steht ihnen – bei entsprechender Entwicklung – die Aufnahme als ordentliche Mitglieder offen“, so Hillebrand.

