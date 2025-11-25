 Open menu
Recht, Steuer, Tools, Veranstaltung

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Mery Vinojcic, Christian Winterleitner, Petra Horejs, Kathrin Hagenauer, Philypp Sebo, Susanne Mortimore ©LexisNexis / Sonja Thomschitz

Tools. Fachverlag LexisNexis Österreich hat bei der jüngsten Legal Tech Konferenz in Wien die neue Recherche-Komponente in Lexis+ AI präsentiert.

Bei der ganztägigen Legal Tech Konferenz im Wiener Park Hyatt Hotel versammelten sich Juristen, Justiz und Behördenvertreter um sich über die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz auszutauschen.

Einer der Themen war dabei die Frage, wie man die Fragmentierung der verschiedenen AI-Tools mittels Vernetzung überbrücken kann. Der Fachverlag LexisNexis Österreich hat in diesem Zusammenhang eine Neuigkeit präsentiert: Lexis+, die neue, direkt in Lexis+ AI integrierte Recherchekomponente, wurde auf der Konferenz demonstriert.

Nahtloser Workflow

Das Ziel von Lexis+ ist laut einer Aussendung ein „nahtloser Recherche-Workflow ohne Medienbrüche oder Copy-Paste“. Lexis+ bringe demnach drei Hauptvorteile:

  • Mit Lexis+ sei die Rechtsrecherche nun nahtlos in Lexis+ AI integriert, so der Verlag. Lexis+ AI soll Legal AI und Rechtsrecherche in einer Plattform vereinen und damit einen durchgehenden Workflow bieten.
  • Lexis+ bietet laut Verlag eine verbesserte Suchtechnologie, die voraus denken soll und eine gruppierte Literatur-Zusammenstellung erstellt.
  • Nutzer sollen alle Treffer per smarter Navigation überall und jederzeit mit einem Klick wiederfinden können. Farbliche Markierungen zeigen demnach, wo die Suchbegriffe im Dokument vorkommen, liefern auf Wunsch eine Vorschau und bieten einen Direktlink zur gewählten Textpassage.

Lexis+ ist laut Verlag ab sofort verfügbar. Ein Umstieg vom Vorgängerprodukt Lexis 360 auf die neue Version sei ebenfalls demnächst möglich, heißt es.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Männlicher KI traut man nicht, weibliche KI wird ausgenützt
  2. Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien
  3. Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft
  4. Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Frauen in der Immobilienwirtschaft: 8. Mentoringprogramm des Salon Real

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Forum Mobilkommunikation gibt Gemeinden rechtliche Tipps

DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

Verbund kauft Projektrechte für deutsche Windparks: Die Berater

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Neues Gesetz zu Nachhaltigkeitsberichten: Neue Strafen, neue Prüfer

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

Neu in Bildung/Uni:

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Reiseführer in die Goldene Stadt: Kaiser, Künstler und vier Fensterstürze

Neu in Personalia:

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Bernhard Walter ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft