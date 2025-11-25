Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Tools. Fachverlag LexisNexis Österreich hat bei der jüngsten Legal Tech Konferenz in Wien die neue Recherche-Komponente in Lexis+ AI präsentiert.

Bei der ganztägigen Legal Tech Konferenz im Wiener Park Hyatt Hotel versammelten sich Juristen, Justiz und Behördenvertreter um sich über die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz auszutauschen.

Einer der Themen war dabei die Frage, wie man die Fragmentierung der verschiedenen AI-Tools mittels Vernetzung überbrücken kann. Der Fachverlag LexisNexis Österreich hat in diesem Zusammenhang eine Neuigkeit präsentiert: Lexis+, die neue, direkt in Lexis+ AI integrierte Recherchekomponente, wurde auf der Konferenz demonstriert.

Nahtloser Workflow

Das Ziel von Lexis+ ist laut einer Aussendung ein „nahtloser Recherche-Workflow ohne Medienbrüche oder Copy-Paste“. Lexis+ bringe demnach drei Hauptvorteile:

Mit Lexis+ sei die Rechtsrecherche nun nahtlos in Lexis+ AI integriert, so der Verlag. Lexis+ AI soll Legal AI und Rechtsrecherche in einer Plattform vereinen und damit einen durchgehenden Workflow bieten.

Lexis+ bietet laut Verlag eine verbesserte Suchtechnologie, die voraus denken soll und eine gruppierte Literatur-Zusammenstellung erstellt.

Nutzer sollen alle Treffer per smarter Navigation überall und jederzeit mit einem Klick wiederfinden können. Farbliche Markierungen zeigen demnach, wo die Suchbegriffe im Dokument vorkommen, liefern auf Wunsch eine Vorschau und bieten einen Direktlink zur gewählten Textpassage.

Lexis+ ist laut Verlag ab sofort verfügbar. Ein Umstieg vom Vorgängerprodukt Lexis 360 auf die neue Version sei ebenfalls demnächst möglich, heißt es.