Tagung Zahlungsverkehr: Viel tut sich im Finanzrecht

Die zahlreichen Neuerungen in der Rechtslandschaft für Zahlungsverkehr, Zahlungskonto und Zahlungsdienste standen am 17. und 18. November bei einer Tagung des Finanzverlags im Mittelpunkt. Konkret ging es insbesondere um die Instant Payment Verordnung, die Verhandlungen zu PSR und PSD III u.a.

Vortragende und Themen

So verpflichtet die Instant Payment Directive der EU, die seit 9. Oktober in Kraft ist, die Banken zum Senden von Echtzeitüberweisungen sowie der Empfängerprüfung. Doch auch die Verhandlungen über die PSR und PSD III und aktuelle Urteile zu zivilrechtlichen Streitigkeiten im Zahlungsverkehr standen im Blickpunkt.

Es referierten Mag. Michael Ernegger, Dr. Susanne Riesenfelder, Dr. Georg Tuder, Mag. Sylvia Unger, Oliver Bayer, Thomas Von der Gathen und Dr. Valeska Grond-Szucsich, LL.M.

Zu den Themen gehörten die Entwicklung des Zahlungsverkehrs in der EU; der PSR Verhandlungsstand; FIDAR; Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG); Payment Accounts Directive (PAD); PSD II; Barrierefreiheitsgesetz; Betrugsbekämpfung; Instant Payments; Zivilrechtliche Aspekte des unbaren Zahlungsverkehrs und mehr.