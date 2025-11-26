 Open menu
Business, Motor, Recht

Volkswagen holt sich 1 Milliarde kanadische Dollar: Die Berater

©ejn

Autokonzerne & Corporate Finance. Clifford Chance berät die Volkswagen Group bei einer Anleiheemission über 1 Milliarde kanadische Dollar (CAD), knapp 614 Mio. Euro.

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller Volkswagen Group bei der Emission einer in drei Serien strukturierten Anleihe durch VW Credit Canada, Inc. / Crédit VW Canada, Inc., garantiert von der Volkswagen AG, beraten. Die Emission erzielte laut einer Aussendung insgesamt 1 Milliarde CAD aus internationalen Märkten.

Die Anleihe wurde im Rahmen des €30 Milliarden Debt Issuance Programms der Volkswagen Group begeben. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus Scotia Capital Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. und TD Securities Inc.

Die Berater

  • Clifford Chance hat auch bei verschiedenen früheren Anleiheemissionen der Volkswagen Group beraten. Das Team der Kanzlei stand unter der Leitung von Partnerin Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).
  • Norton Rose Fulbright hat die Volkswagen Group zum kanadischen Recht beraten.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad
  2. Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan
  3. Verbund kauft Projektrechte für deutsche Windparks: Die Berater
  4. Junge Kunst kommt wieder in die Kanzlei fwp: „Love Beyond“

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Frauen in der Immobilienwirtschaft: 8. Mentoringprogramm des Salon Real

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Volkswagen holt sich 1 Milliarde kanadische Dollar: Die Berater

Richter bestätigen ihr Präsidium und warnen vor Personalknappheit

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Forum Mobilkommunikation gibt Gemeinden rechtliche Tipps

DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Neues Gesetz zu Nachhaltigkeitsberichten: Neue Strafen, neue Prüfer

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

Neu in Bildung/Uni:

Tagung Zahlungsverkehr: Viel tut sich im Finanzrecht

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Hochschule Campus Wien macht Silvia Kaupa-Götzl zur neuen CFO

Neu in Personalia:

Richter bestätigen ihr Präsidium und warnen vor Personalknappheit

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft