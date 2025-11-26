Volkswagen holt sich 1 Milliarde kanadische Dollar: Die Berater

Autokonzerne & Corporate Finance. Clifford Chance berät die Volkswagen Group bei einer Anleiheemission über 1 Milliarde kanadische Dollar (CAD), knapp 614 Mio. Euro.

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller Volkswagen Group bei der Emission einer in drei Serien strukturierten Anleihe durch VW Credit Canada, Inc. / Crédit VW Canada, Inc., garantiert von der Volkswagen AG, beraten. Die Emission erzielte laut einer Aussendung insgesamt 1 Milliarde CAD aus internationalen Märkten.

Die Anleihe wurde im Rahmen des €30 Milliarden Debt Issuance Programms der Volkswagen Group begeben. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus Scotia Capital Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. und TD Securities Inc.

Die Berater

Clifford Chance hat auch bei verschiedenen früheren Anleiheemissionen der Volkswagen Group beraten. Das Team der Kanzlei stand unter der Leitung von Partnerin Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).

Norton Rose Fulbright hat die Volkswagen Group zum kanadischen Recht beraten.