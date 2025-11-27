Ergo verkauft Rechtsschutz in Tschechien an Generali mit Wolf Theiss

Prag/Wien. Die Ergo-Gruppe verkauft ihr Rechtsschutz-Geschäft in Tschechien (D.A.S. právní ochrana) an Generali. Kanzlei Wolf Theiss ist behilflich.



Laut einer Aussendung verkauft die ERGO Versicherung AG ihr Rechtsschutz-Geschäft in Tschechien, das unter dem Namen D.A.S. právní ochrana geführt wird (Ergo hat die D.A.S. vor einigen Jahren übernommen, Anm.d.Red.). Käufer ist Generali Česká pojišťovna aus der italienischen Generali-Versicherungsgruppe.

DAS (wie der Käufer den Markennamen schreibt) ist seit dem Jahr 1995 als Pionier im Rechtsschutzbereich in Tschechien aktiv und kommt derzeit laut den Angaben auf 64 Prozent Marktanteil. Das Prämienvolumen 2024 lag bei 472 Mio. Tschechischen Kronen (knapp 20 Mio. Euro).

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss beriet Ergo bei der Transaktion, die sowohl das Rechtsschutzversicherungs-Portfolio, wie auch die operative Einheit inklusive aller Beschäftigten und Agenten beinhalte.

Die Strategie

Generali setze einen Fokus auf Zentral- und Osteuropa und werde sein Versicherungsportfolio in der Region weiter diversifizieren und ausbauen, so Manlio Lostuzzi, Generali Regional Director für CEE und CEO der Generali CEE Holding BV. Die Ergo-Gruppe wiederum werde sich auf den österreichischen Markt fokussieren, so Philipp Wassenberg, CEO der ERGO Versicherung AG in Wien.

Die Transaktion

Der Abschluss des Verkaufs werde für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet, abhängig von der regulatorischen und wettbewerbsrechtlichen Freigabe. Die Transaktion wurde als Asset-Deal strukturiert – eine Besonderheit, wie Wolf Theiss Partner Richard Wolf hervorhebt – und mittels Limited, Accelerated Auction Process durchgeführt.

Im Team von Wolf Theiss für Ergo waren Partner Richard Wolf, Counsel Tereza Naucova, Senior Associate Filip Michalec, Consultant Dita Sulcova sowie die Associates Georg Wimmer und Jakub Bystron.