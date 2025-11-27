Greiner Bio-One macht Sebastian Heiner zum neuen CEO

Kremsmünster. Sebastian Heiner (47) wird neuer CEO von Greiner Bio-One International mit rund 2.600 Beschäftigten. Er kommt von Fuchs SE und folgt auf Ilke Panzer.

Wechsel in der Führung von Greiner Bio-One, der Medizintechnik-Tochter der Greiner AG, so eine Aussendung: Mit 1. Dezember 2025 übernimmt Sebastian Heiner die Position des CEO der Greiner Bio-One International GmbH.

Heiner war zuletzt als Mitglied des Vorstands (Chief Technology Officer, CTO) bei FUCHS SE in Mannheim u.a. für die Bereiche Operations, Procurement, Product Management, F&E und Nachhaltigkeit verantwortlich. Er bringe langjährige internationale Führungserfahrung sowie Expertise in Technologieentwicklung, operativer Exzellenz und globaler Geschäftsentwicklung mit.

Die Aufgabe

Bei Greiner Bio-One soll Heiner den unter seiner Vorgängerin Ilke Panzer eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen und eine neue Phase der strategischen Weiterentwicklung eröffnen, wie es heißt. Unter Panzers Leitung habe das Unternehmen entscheidende Innovationsprojekte angestoßen und die internationale Marktposition gestärkt.

Das Statement

„Sebastian Heiner steht für eine konsequente Verbindung von strategischer Weitsicht, teamorientierter Führungsqualität und operativer Umsetzungskraft gepaart mit einem klaren Innovationsanspruch sowie hoher Prozessqualität“, wird Saori Dubourg zitiert, der CEO der Greiner AG: „Mit seiner Expertise in globaler Geschäftsentwicklung und der Fähigkeit, Strategien und Prozesse operativ umzusetzen, ist er die ideale Besetzung für die zukünftige Wachstumsphase von Greiner Bio-One.“

„Ilke Panzer hat Greiner Bio-One mit großer fachlicher Expertise durch eine Phase wichtiger strategischer Weichenstellungen geführt und entscheidende Impulse gesetzt. Dafür danken wir ihr herzlich und wünschen ihr für ihre neue berufliche Aufgabe außerhalb von Greiner alles Gute“, so Dubourg.